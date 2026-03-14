神奈川県小田原エリア初の正規販売店「ジープ小田原」が3月28日オープン

ステランティスジャパンとランググローブは、3月28日に「ジープ小田原」をグランドオープンすると発表した。神奈川県の小田原エリアでは初となるジープ正規販売店だ。

【画像】ジープ小田原

同店は市道51号線・巡礼街道沿いの好立地に位置する。3月28日と29日の2日間でオープニングフェアを開催する。

ショールームの外観には、ジープ最新のCI（コーポレート・アイデンティティ）を採用した。ダークグレーを基調にウッドパネルを組み合わせた力強く温かみのあるデザインで来店者を迎える。正面には内照式の門型LED照明やブランドロゴを配置し、道路からも高い視認性を確保している。大型キャノピー下に駐車場を設け、雨天時にも快適に来店できるよう配慮した。

内装はライトグレーのタイルを基調とした展示・商談エリアと、グレーカーペットを敷いたラウンジエリアで構成され、ジープらしい精悍かつ力強い印象を与えるデザインと仕上げとした。特別車両を展示するフォーカスエリアにも最新のCIを採用し、マルチスクリーンと7スロットグリルの意匠によって展示車両の存在感を高めた。商談スペースはパーティションを設け、落ち着いた環境での商談が可能だ。

ジープ小田原

エントランスエリアでは、ジープロゴを誂えたストーン調の受付カウンターとサービスカウンターで来店者を迎える。ラウンジエリアには木目調のインテリアを中心に、ソファセットやコーヒーカウンターなどを配し、リラックスして過ごせる心地よい空間をつくった。キッズ専用スペースや、充実したマーチャンダイジング＆アクセサリーパーツコーナーも備え、家族でも楽しめる環境を整えている。

敷地内には最新設備を備えたサービスワークショップを併設し、ジープブランドに精通したメカニックがメンテナンスから修理まで高品質なサービスを提供する。

営業時間は10時から19時まで。定休日は毎週火曜日と第1・第3水曜日、GW・夏季・冬季・年末年始となっている。