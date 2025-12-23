ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

プジョー『2008』のタイヤ空気圧がおかしいんだが…12月掲載のリコール記事ランキング

プジョー2008
  • プジョー2008
  • プジョー2008
  • プジョー2008のリコール：改善箇所
  • ドゥカティのリコール：改善箇所
  • カワサキ Ninja ZX-6R
  • 改善箇所
  • ハスクバーナ Svartpilen 801
  • KTM 390 DUKE

12月に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はプジョーのコンパクトSUV、『2008』のリコール。タイヤ空気圧が減少しても適切に警告灯が点灯しない恐れがあります。ついでドゥカティの17車種など、モーターサイクルが3件ランクインしました。


1位） プジョー『2008』254台をリコール…タイヤ空気圧が保安基準に適合しないおそれ：177 Pt.

ステランティスジャパンは12月9日、プジョーのコンパクトSUV、『2008』のリコールを国土交通省へ届け出た。タイヤ空気圧が減少しても適切に警告灯が点灯せず、保安基準に適合しないおそれがある。
ESC（走行安定性電子制御）ユニットにおいて、制御プログラムが不適切





2位） ドゥカティの17車種合計2822台をリコール…後輪車軸が破断するおそれ：102 Pt.

ドゥカティジャパンは12月12日、ドゥカティの二輪車17車種について、後輪車軸に不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。走行中に後輪車軸に亀裂が入り、異音が発生し、最悪の場合、後輪車軸が破断し転倒するおそれがある。
後輪車軸において強度検討が不十分





3位） カワサキ『Ninja ZX-6R』1930台リコール、走行中にエンジン停止のおそれ：83 Pt.

カワサキモータースは12月10日、二輪車のカワサキ『Ninja ZX-6R』のリコールを国土交通省に届け出た。原動機のクランクケース締付ボルトに不具合があり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。
最悪の場合、クランクシャフトベアリングが焼き付おそれ





4位） KTMとハスクバーナの計1071台にリコール…火災に至るおそれ：75 Pt.

KTMジャパンは12月1日、KTMとハスクバーナの二輪車、計1071台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。今回のリコール対象は、KTM の『390 DUKE』、『990 DUKE』、『250 DUKE』と、ハスクバーナの『Vitpilen 401』、『Svartpilen 401』、『Svartpilen 250』、6車種5型式、計1071台。
燃料タンクキャップの製造工程が不適切





5位） ダイハツがハイゼット、アトレーなど23万台リコール…最悪の場合、スライドドアが閉まらない：62 Pt.

ダイハツ工業は12月4日、ダイハツ『ハイゼット』や『アトレー』などの手動式スライドドアに不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
ドアストッパーが変形することがある


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー 2008

リコール・不具合情報

プジョー（Peugeot）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES