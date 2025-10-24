速度の確認ができなくなるおそれ…リコール記事ランキング　10月

10月1～22日に公開されたリコール・不具合情報の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はステランティスが輸入した9車種1849台、車内情報システムの制御プログラムに不具合があったというもの。
ステランティスジャパンは2025年10月2日、プジョー、シトロエン、DSブランドの乗用車9車種計1849台について、リコールを国土交通省に届け出た。速度の確認ができなくなるおそれがある。
テスラジャパンは10月8日、電気自動車テスラ『モデルY』のパワーウィンドウ制御プログラムに不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
ビー・エム・ダブリューは10月16日、BMW『X3』の充電装置（スタータージェネレーター）に不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
日野自動車は2025年9月30日、大型トラック、日野『プロフィア』について国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。
五羊-本田摩托（広州）有限公司は10月9日、ビジネス用電動スクーター、ホンダ『ベンリィe: I』について、電気配線の不具合から最悪の場合、走行不能になるおそれがあるとして、リコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。