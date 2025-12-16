BMW『3シリーズ』次期型、EVを2026年後半から生産へ…独ミュンヘン工場

BMWグループは、主力モデル『3シリーズ』の第8世代として、完全電動バージョンを2026年後半からドイツ・ミュンヘン工場で生産すると発表した。

【画像】13カ国18工場で生産されてきた歴代BMW 3シリーズ

この新型車はノイエクラッセの次期モデルとして位置づけられ、その後中国とメキシコでも生産される予定だ。また、ディンゴルフィング工場への3シリーズ生産の回帰も計画されている。

4大陸で生産されるBMW 3シリーズは、50年にわたりBMWグループの国際生産ネットワークにおいて最も重要な製品の一つとなってきた。1975年の生産開始以来、13カ国18工場で累計1800万台以上が生産されている。効率性、柔軟性、デジタル化、資源効率的な生産といったBMW iFACTORYの中核テーマは、3シリーズの生産史を通じて一貫して貫かれてきた。

ミュンヘン工場は1975年以来、3シリーズ生産の中心地となっている。BMWグループは早い段階から、オーバーヘッドコンベアシステムや自由にプログラム可能な溶接機などの最新技術により、同工場での柔軟な製造に取り組んできた。1982年には第2世代の3シリーズ向けに完全自動化されたボディショップが導入された。産業用ロボットの活用により、この技術で90%以上の自動化率を達成することが可能となった。

柔軟なシフトシステムと変更された労働時間モデルにより、生産能力は大幅に向上した。粉体塗装技術からコンピュータ制御のエンジン生産まで、継続的な近代化により、施設は常に最先端の状態を維持してきた。現在、同工場では数多くのデジタル化アプリケーションとAI支援品質システムを導入している。このように、3シリーズはBMWグループの生産技術開発の主要な推進力となってきた。

工場の生産量増加も3シリーズによって影響を受けてきた。1980年には3シリーズの生産がミュンヘン本工場からディンゴルフィング工場へ拡大し、1986年にはレーゲンスブルク工場へも展開された。3シリーズはBMW生産の国際化の原動力ともなった。1980年代には、南アフリカのロスリン（1984年から）や米国のスパータンバーグ（1994年から）など、他の拠点でも追加の生産ラインが確立された。

13カ国18工場で生産されてきた歴代BMW 3シリーズ

これらの拠点により、それぞれの市場への現地供給が可能となり、世界的な価値創造の分散という、現在のBMWグループ生産ネットワークの主要な特徴の基礎が築かれた。

レーゲンスブルク工場の開設以来、BMW 3シリーズはデブレツェン工場を除くすべての新規BMW工場の立ち上げモデルとなってきた。スパータンバーグ、ライプツィヒ、サンルイスポトシの各工場、および中国のBBAジョイントベンチャーは、すべて当初3シリーズで生産を開始した。

数十年にわたり、セダンやコンバーチブルからツーリングやMバージョンまで、さまざまな3シリーズの派生モデルが、ほぼすべてのBMWグループ工場で最大限の柔軟性をもって生産されてきた。複数の派生モデルと異なる駆動技術、つまり内燃エンジン車、プラグインハイブリッド車、完全電動駆動車がすべて同じ組立ラインから生産されている。

現在、第7世代のBMW 3シリーズは、ミュンヘン、瀋陽（中国）、サンルイスポトシ（メキシコ）、およびチェンナイ（インド）、ラヨーン（タイ）、アラクアリ（ブラジル）の自社地域工場、さらに他の国々のパートナー工場で生産されている。