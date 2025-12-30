ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

700馬力の“雄叫び”！ BMW『M3 EV』は静粛性を重視？

BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ
  • BMW M3 EV プロトタイプ

BMWM3フル電動バージョンのプロトタイプを、これまでで最も鮮明に、そして軽偽装でカメラが捉えた！

【スクープ画像】BMW M3 EVプロトタイプ

おそらく『iM3』という名称になる新型電気自動車は、『3シリーズ』セダンのフル電動バージョンとしてデビュー予定の新型『i3』と同じプラットフォームに構築される。i3と同様に、MバージョンもBMWのノイエクラッセデザイン哲学を踏襲することは間違いない。

つまり、賛否両論を巻き起こした現行M3のグリルを廃止し、より洗練された、そしておそらくより統一感のあるデザインが期待できる。

最新のプロトタイプを見る限り、ヘッドライトは量産仕様に近いようだ。また、LEDデイタイムランニングライトは、ヘッドライトユニットにすっきりと統合され、キドニーグリルと正確に一直線に並んでいることがわかる。

BMW M3 EV プロトタイプBMW M3 EV プロトタイプ

プロトタイプをさらに見ていくと、フロントとリアのホイールアーチはどちらもワイドに構え、Mブランドモデルにふさわしい、非常にアグレッシブなルックスを演出している。また、リアエンドでは、コンパクトで鋭い新LEDテールライトの一部が初めて露出した。現行M3にサウンドでは負けるかもしれないが、視覚的な存在感は同等だ。

BMWは、新型電気自動車向けに、4基のモーターを搭載した電動パワートレインを開発しており、最大1341psを発揮できると発表している。

BMW M3 EV プロトタイプBMW M3 EV プロトタイプ

M3 EV量産モデルの出力がこの数値に達する可能性は低いが、それでもBMWは700ps程度に設定するはずだ。これは近日発売予定の電動『M5』よりも低い数値で、ラインナップ内でのパフォーマンスの序列は維持される。いっぽうで、最高出力550ps程度になると予想される次世代の内燃機関M3は余裕で上回る。

重要なトレードオフの一つは重量だろう。2025年初めに出回ったスパイショットから推測して、M3 EVは現行の内燃機関（ガソリン）M3よりも最大465kgも重くなる可能性がある。BMWがこの重量増加でシャシーをどうチューニングするかが、M3 EVの走りの個性を決定づける。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW 3シリーズ

BMW M

新型車スクープ

BMW i

BMW

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES