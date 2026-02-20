BMW 3シリーズに「Edition Shadow」、19インチホイール初採用…687万円から

ビー・エム・ダブリューは、BMW『3シリーズ』のセダンおよびツーリングのラインアップに「Edition Shadow（エディション・シャドー）」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始した。価格は687万円から。納車は4月以降を予定している。

【画像】BMW 3シリーズ「Edition Shadow」

BMW3シリーズは、プレミアム・コンパクト・セグメントにおけるスポーツセダンの代名詞的なモデルだ。セダンでありながら、スポーティなデザインと卓越した運動性能を併せ持つ。2019年には第7世代へと進化し、2022年には第7世代の一部改良モデルが誕生。現在販売中のモデルは、第7世代の一部改良モデルをさらに一部改良したモデルとなる。

3シリーズ ツーリングは、BMW 3シリーズ セダンをベースに、余裕あるラゲッジ・スペースを備えたモデルだ。2019年には第6世代へと進化し、2022年には第6世代の一部改良モデルが誕生している。現在販売中のモデルは、第7世代の一部改良モデルをさらに一部改良したモデルとなる。

今回ラインアップに追加となる「エディション・シャドー」の外観は、「M Sport」をベースに、黒色のキドニーグリルおよびテール・パイプを採用。BMW 3シリーズにおいて初となる19インチのBMW Individualホイール(スタイリング1038i)を採用している。

内装においても、「M Sport」をベースに、3シリーズにおいて初となるアルミ・ファイン・ブラッシュ・トリムに加え、各種スイッチ類へのシルバー加飾を追加し、質感の高いものに仕上げている。

さらに、レザー・シート、ステアリング・ヒーター、ラグジュアリー・ダッシュボードをセットにした「エディション・シャドー」専用のハイライン・パッケージを、オプションとして提供する。