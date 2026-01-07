レポートタイトル

欧州におけるモビリティ市場調査

～欧州委員会による政策転換・主要プレーヤー12社の動向～

【画像全6枚】

調査概要

欧州のモビリティ市場は、BEV（電気自動車）一辺倒の「理想主義」から、産業保護と現実的な移行を重視する「実用主義」へと劇的な転換点を迎えている。2025年、BEV市場が高価格や充電不安から成長の停滞、いわゆる「キャズム」に直面する中、経済合理性と利便性に優れたハイブリッド車（HEV）がシェア34.6%に急伸し、現実的な選択肢として再評価されているのが実情だ。

本レポートは、欧州市場の構造変化を詳細に分析するとともに、主要プレイヤーの動向を網羅している。Volkswagen、BMW、Mercedes-Benz、Stellantisといった伝統的OEMから、Polestar、Rimac、LightyearなどのEV専業メーカー、さらにはTraton、Daimler Truck、Volvoといった商用車リーダー、そしてWayveやOxa、uMobなどの最先端テクノロジー企業まで、その戦略と最新のSWOT分析を整理した。特に注目すべきは、欧州委員会による政策転換である。2035年の新車CO2排出削減目標を従来の100%から90%へ引き下げる案が提示され、高効率PHEVや合成燃料（e-fuel）活用の道が拓かれたことは、業界に大きな衝撃を与えた。一方で、2027年からの「バッテリーパスポート」義務化や中国製EVへの追加関税など、サプライチェーンの脱中国依存と域内産業保護を目的とした「新たな障壁」の構築も加速している。

目次

■調査概要

・調査概要

・調査対象

・調査方法

■調査結果詳細

・エグゼクティブサマリ

■調査結果詳細

・欧州モビリティ市場概観・動向

・時事動向

・主要モビリティ企業の詳細分析

伝統的OEM

EV専業OEM

商用車OEM

テクノロジー企業

調査結果サマリー

■調査対象

【調査レポート】欧州におけるモビリティ市場調査～欧州委員会による政策転換・主要プレーヤー12社の動向～

■エグゼクティブサマリー

【調査レポート】欧州におけるモビリティ市場調査～欧州委員会による政策転換・主要プレーヤー12社の動向～

■調査結果詳細（時事動向）

【調査レポート】欧州におけるモビリティ市場調査～欧州委員会による政策転換・主要プレーヤー12社の動向～

【調査レポート】欧州におけるモビリティ市場調査～欧州委員会による政策転換・主要プレーヤー12社の動向～

■調査結果詳細（Volkswagen Group）

【調査レポート】欧州におけるモビリティ市場調査～欧州委員会による政策転換・主要プレーヤー12社の動向～

発刊日

2026年1月7日

ページ数

PDFファイルA4全46ページ

調査レポートのダウンロードおよび購入

プレミアム会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。



レポートダウンロードはこちらから