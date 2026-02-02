ホーム プレミアム ビジネス 記事

【調査レポート】「自動車×AI」利活用動向調査

【調査レポート】「自動車×AI」利活用動向調査
レポートタイトル

「自動車×AI」利活用動向調査

調査概要

自動車産業へのAIの導入は急速に進んでいる。特に、３つの分野に注目してレポートする。まず１つめは、何より自動運転の分野であり、近年、AIを利用するE2E自動運転技術の進化は特筆すべき。２つめは、AIを活用したモノづくり現場における生産性の向上。そして、３つめは、AIコンパニオンによる車内体験（UX）の革新的進化である。
本レポートでは、直近のCES 2026、中国の智能車などの情報を加味して、AIが自動車業界に革新的な影響を与えるであろう近い将来の状況を考えてみたい。

目次

■エグゼクティブサマリ
・自動車業界におけるAIの利活用最新動向

■調査結果
１．自動車産業に浸透進むAI活用
２．自動運転：従来技術・・・非AI
３．自動運転：最新技術・・・AIの活用
４．最先端のE2E AI 自動運転技術
５．AI活用による生産性向上
６．AI Safer & Smarter Workplace
７．ドライバーの意図を先読みし、感情や状況に寄り添う“AIコンパニオン”
８．理想汽車のAIは、家族の一員「シリコンファミリー」の存在
９．理想汽車のAIコンパニオン：音声入力・対話型UI・・・生成AI
１０．中国OEM各社の“AIコンパニオン”

調査結果サマリー

■調査結果詳細「自動車業界におけるAIの利活用最新動向」

■調査結果詳細「最先端のE2E AI 自動運転技術：テスラFSD vs 理想汽車 AD-MAX」

■調査結果詳細「AI Safer & Smarter Workplace : Hyndai + Boston Dyanamics」

■調査結果詳細「理想汽車のAIコンパニオン」

■調査結果詳細「中国OEM各社の “AIコンパニオン”」

発刊日

2026年2月2日

ページ数

PDFファイルA4全22ページ

