【調査レポート】AD/ADAS 日・中比較2026

【調査レポート】AD/ADAS 日・中比較2026
レポートタイトル

AD/ADAS 日・中比較2026

調査概要

世界初のAD/ADAS Level 3 搭載モデルは、ホンダ レジェンドだった。また、2023年には、福井県で国内初のLevel 4 の営業運行がスタートした。ここまでは、AD/ADASの技術で、日本は先進国だったに違いない。
それから、3年が経過し、中国市場ではAI活用による技術革新が起こり、Level 2の範疇を越えていないものの、一般道でNOA（Navigation On Autopilot）を搭載し、ハンズオフで運行できるモデルが各社から発売され、搭載車両は拡大の一途を辿っている。もはや、Level 2 と同等に扱うことは許されず、Level 3 というべき機能を実装している。事実、法規制の届かない商業施設の巨大駐車場など私有地では、無人で駐車スペースを見つけて駐車する。買い物を終え、ショッピングセンターのエントランスから、スマホで車を回すことすら可能なのだ。中国におけるAD・ADASの最新状況を日本と対比しながらのレポートである。

目次

■エグゼクティブサマリ
・AD/ADAS の最新動向

■調査結果
・AD/ADAS の定義
・AD/ADAS の現状（日本）
・AD/ADAS の現状（中国）
・日本のL2技術
・中国のL2技術
・LiDAR・Rader・Camera 高精度ナビゲーション
・スマホ連携 ＆ Huawei Inside
・音声入力・対話型UI・・・生成AI
・IVI / SDV：中国系プラットフォーム
・Smart Car （L2++）に搭載されるセンサー
・Navigation On Pilot（NOA）
・Smart Car （L2++）が搭載する機能
・Huawei がつくる Smart Car エコシステム
・中国 Smart Car のエコシステム
・Smart Car時代の 「六剣士」
・SDVがAI-DVに進化する

調査結果サマリー

■調査結果詳細「AD/ADAS の現状（日本）」

■調査結果詳細「AD/ADAS の現状（日本）」

■調査結果詳細「AD/ADAS の現状（中国）」

■調査結果詳細「AD/ADAS の現状（中国）」

■調査結果詳細「Smart Car（L2++）に搭載されるセンサー」

■調査結果詳細「Smart Car（L2++）に搭載されるセンサー」

■調査結果詳細「SDVがAI-DVに進化する」

■調査結果詳細「SDVがAI-DVに進化する」

発刊日

2025年12月1日

ページ数

PDFファイルA4全27ページ

調査レポートのダウンロードおよび購入

