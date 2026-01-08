ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東陽テクニカ、ハブダイナモメーターを中国市場で販売開始…電動化やADAS試験に対応

「ROTOTEST Energy」使用イメージ
  • 「ROTOTEST Energy」使用イメージ

東陽テクニカは1月6日、子会社の東揚精測系統(上海)有限公司(TYC)が、同じく子会社のRototest International AB(スウェーデン)が開発・製造するハブダイナモメーターの販売を開始したと発表した。

電動化や自動運転、先進運転支援システム(ADAS)など、先進モビリティ技術の開発が加速する中、車両試験はますます高度化・複雑化しており、効率的な試験環境の構築が求められている。

Rototest社が開発・製造する「ROTOTEST Energy」は、車両の性能を評価するハブダイナモメーターで、先進モビリティ試験にも対応する同社のテストソリューションは欧米を中心に高い評価を得ている。

「ROTOTEST Energy」は、大規模な設備工事を必要とせず、試験時には短時間でセットアップできる点が特長だ。実車走行を再現した試験を施設内で実施できるため、開発サイクルの短縮に貢献している。

東陽テクニカはこれまで、日本国内において「ROTOTEST Energy」とレーダーターゲットシミュレーターやカメラシミュレーターを組み合わせたVILS統合システムを自社開発し、2023年11月にはRototest社を完全子会社化し、販売拡大に注力してきた。

今回、TYCがRototest社の中国での正規代理店となることで、東陽テクニカが培ってきた経験・知見を活かした計測ソリューションと、Rototest社製品を組み合わせたVILS統合システムを提供できるようになる。

TYCは2030年までに「ROTOTEST Energy」10台の販売を目指す。

「ROTOTEST Energy」は、大規模な設備投資が不要かつ設置時間が20分と効率的に試験開始が可能だ。車に直接ハブダイナモメーターをつなげるため車の動力を直接計測し、自動運転やADASのあらゆる試験に対応する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東陽テクニカ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

自動運転、高度運転支援（ADAS）

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES