中国向け新ブランド「AUDI」、第一弾『E5スポーツバック』が2026年中国カー・オブ・ザ・イヤーに選出

アウディは1月8日、中国向け新ブランド「AUDI」初の車種『E5スポーツバック』が、2026年の中国カー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞したと発表した。

【画像】アウディ『E5スポーツバック』

この賞は業界メディア専門家の投票によって選ばれたもので、ブランド設立1年での快挙という。

E5スポーツバックはアウディの技術力と中国のデジタル革新を融合し、新たな中国の顧客層の期待に応えるモデルだ。

プレミアム電気自動車市場において独特な地位を築き、2025年には最も人気のあるプレミアムカーや知能的プレミアムセダン、最優秀ハンドリングセダン、最優秀デザインセダンなど複数の賞を受けている。

アウディのゲルノート・デールナーCEOは、「中国市場における独自のアプローチと、現地イノベーションとの深い融合が評価された。電動化と知能化へ向けた変革は順調に進んでいる」と述べた。

E5スポーツバックは4ドアの完全電気式ファストバックで、最大出力579kW、航続距離は最大770km。4種類のパワートレインが用意され、後輪駆動またはクワトロ（四輪駆動）を選択可能で、0-100km/h加速は最速3.4秒だ。

新開発のAdvanced Digitized Platform（ADP）を採用し、次世代のコネクテッドカー機能やOTA（車両無線アップデート）も提供する。

このモデルの評価は、独自のデザイン、アウディの正統な走行性能を引き継ぐ精密なハンドリング、厳選された素材で構成されたクオリティの高い室内空間、高度運転支援システムの標準装備に支えられている。

アウディの新ブランドは2024年11月に上海で誕生し、2025年4月の上海モーターショーでE5スポーツバックが初公開された。同年8月からは上海の専用生産拠点で世界基準の生産が開始され、注文受付も同時にスタートした。正式発売は9月で、その後順次顧客への納車が行われている。

2025年11月の広州モーターショーでは『E SUVコンセプト』を披露し、プレミアム電動SUV市場での展開を示唆した。このコンセプトを基にした量産モデル『E7X』が2026年に発売予定だ。