ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

中国向け新ブランド「AUDI」、第一弾『E5スポーツバック』が2026年中国カー・オブ・ザ・イヤーに選出

アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』
  • アウディ『E5スポーツバック』

アウディは1月8日、中国向け新ブランド「AUDI」初の車種『E5スポーツバック』が、2026年の中国カー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞したと発表した。

【画像】アウディ『E5スポーツバック』

この賞は業界メディア専門家の投票によって選ばれたもので、ブランド設立1年での快挙という。

E5スポーツバックはアウディの技術力と中国のデジタル革新を融合し、新たな中国の顧客層の期待に応えるモデルだ。

プレミアム電気自動車市場において独特な地位を築き、2025年には最も人気のあるプレミアムカーや知能的プレミアムセダン、最優秀ハンドリングセダン、最優秀デザインセダンなど複数の賞を受けている。

アウディのゲルノート・デールナーCEOは、「中国市場における独自のアプローチと、現地イノベーションとの深い融合が評価された。電動化と知能化へ向けた変革は順調に進んでいる」と述べた。

E5スポーツバックは4ドアの完全電気式ファストバックで、最大出力579kW、航続距離は最大770km。4種類のパワートレインが用意され、後輪駆動またはクワトロ（四輪駆動）を選択可能で、0-100km/h加速は最速3.4秒だ。

新開発のAdvanced Digitized Platform（ADP）を採用し、次世代のコネクテッドカー機能やOTA（車両無線アップデート）も提供する。

このモデルの評価は、独自のデザイン、アウディの正統な走行性能を引き継ぐ精密なハンドリング、厳選された素材で構成されたクオリティの高い室内空間、高度運転支援システムの標準装備に支えられている。

アウディの新ブランドは2024年11月に上海で誕生し、2025年4月の上海モーターショーでE5スポーツバックが初公開された。同年8月からは上海の専用生産拠点で世界基準の生産が開始され、注文受付も同時にスタートした。正式発売は9月で、その後順次顧客への納車が行われている。

2025年11月の広州モーターショーでは『E SUVコンセプト』を披露し、プレミアム電動SUV市場での展開を示唆した。このコンセプトを基にした量産モデル『E7X』が2026年に発売予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES