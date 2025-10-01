ホーム プレミアム ビジネス 記事

【調査レポート】インド・モビリティの市場動向

【調査レポート】インド・モビリティの市場動向
  • 【調査レポート】インド・モビリティの市場動向
  • 【調査レポート】インド・モビリティの市場動向
  • 【調査レポート】インド・モビリティの市場動向
  • 【調査レポート】インド・モビリティの市場動向
  • 【調査レポート】インド・モビリティの市場動向
  • 【調査レポート】インド・モビリティの市場動向

レポートタイトル

インド・モビリティの市場動向

【画像全6枚】

調査概要

14億人、人口世界一のインドでは、経済成長が続き、GDPに関しても今年日本を超える見込み。また、経済成長により、課題であった中間層の所得も増えてくることにより、モビリティ市場は活性化を見込む。自動車（乗用車・商用車）のみならず、二輪車・三輪車の需要が世界最大なこともインド市場の特徴であり、全てのモビリティカテゴリーで、政府の方針もあり、電動化が急速に進んでいる。自動車の電動化が急速に進む中国市場に注目が集まる中、Make In India のスローガンを掲げ、中国からのEV流入を回避しながら発展するインド市場に、日系自動車会社はサポートすべきタイミングに来た。インド市場で存在感を示すためにはどのような戦略が必要か？ご検討の一助になれば幸いである。

目次

■エグゼクティブサマリ
・インド政府のモビリティ電動化政策
・マルチスズキが乗用車市場のマーケットリーダー
・インドのモビリティ市場見通し

■調査結果
・経済動向
・インド消費税減税、9月22日に実施
・モビリティ市場動向
・インド市場におけるOEMシェア
・マルチスズキと鈴木修氏
・電動化の動向︓インド政府
・インドのEV政策（FAME）
・電動化の動向（乗用車）︓マルチスズキ
・電動化の動向（商用車）︓タタ・モーターズ
・電動化の動向︓中国EVメーカー（上海汽車・BYD）
・電動化の動向（二輪車・三輪車）
・デリーモーターショー2025
・デリーモーターショー2025の注目企業
・電動化の動向︓充電インフラ整備

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー「インド政府のモビリティ電動化政策」

■調査結果詳細「モビリティ市場動向」

■調査結果詳細「インド市場におけるOEMシェア」

■調査結果詳細「デリーモーターショー2025注目企業」

■調査結果詳細「電動化の動向：充電インフラ整備」

発刊日

2025年10月1日

ページ数

PDFファイルA4全26ページ

調査レポートのダウンロードおよび購入

プレミアム会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

最新レポート

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES