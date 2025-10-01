【調査レポート】インド・モビリティの市場動向

レポートタイトル

インド・モビリティの市場動向

調査概要

14億人、人口世界一のインドでは、経済成長が続き、GDPに関しても今年日本を超える見込み。また、経済成長により、課題であった中間層の所得も増えてくることにより、モビリティ市場は活性化を見込む。自動車（乗用車・商用車）のみならず、二輪車・三輪車の需要が世界最大なこともインド市場の特徴であり、全てのモビリティカテゴリーで、政府の方針もあり、電動化が急速に進んでいる。自動車の電動化が急速に進む中国市場に注目が集まる中、Make In India のスローガンを掲げ、中国からのEV流入を回避しながら発展するインド市場に、日系自動車会社はサポートすべきタイミングに来た。インド市場で存在感を示すためにはどのような戦略が必要か？ご検討の一助になれば幸いである。

目次

■エグゼクティブサマリ

・インド政府のモビリティ電動化政策

・マルチスズキが乗用車市場のマーケットリーダー

・インドのモビリティ市場見通し



■調査結果

・経済動向

・インド消費税減税、9月22日に実施

・モビリティ市場動向

・インド市場におけるOEMシェア

・マルチスズキと鈴木修氏

・電動化の動向︓インド政府

・インドのEV政策（FAME）

・電動化の動向（乗用車）︓マルチスズキ

・電動化の動向（商用車）︓タタ・モーターズ

・電動化の動向︓中国EVメーカー（上海汽車・BYD）

・電動化の動向（二輪車・三輪車）

・デリーモーターショー2025

・デリーモーターショー2025の注目企業

・電動化の動向︓充電インフラ整備



調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー「インド政府のモビリティ電動化政策」

■調査結果詳細「モビリティ市場動向」

■調査結果詳細「インド市場におけるOEMシェア」

■調査結果詳細「デリーモーターショー2025注目企業」

■調査結果詳細「電動化の動向：充電インフラ整備」

発刊日

2025年10月1日

ページ数

PDFファイルA4全26ページ

