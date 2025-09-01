ホーム プレミアム ビジネス 記事

【調査レポート】米国におけるモビリティ市場調査～主要動向・プレイヤーおよびトランプ政権下における通商政策・環境規制～

レポートタイトル

米国におけるモビリティ市場調査
～主要動向・プレイヤーおよびトランプ政権下における通商政策・環境規制～

調査概要

2025年の米国モビリティ市場は、大きな転換期を迎えている。特に、トランプ政権下で本格化した通商政策と環境規制の見直しは、各社のサプライチェーンやコスト構造に直接的な影響を与える重要な変数となっている。一方で、市場ではEV化の流れが続くものの、そのペースは足元で鈍化している。このような状況下で、伝統的OEMはICE車で得た利益をEV事業へ投資するという「収益性の罠」に直面しており、これまで以上に緻密な事業戦略が求められている 。本調査レポートは、こうした複雑な市場環境を読み解くため、米国由来の主要プレイヤーを多角的に分析。GM、Ford、Stellantisら伝統的OEMから、Tesla、Rivian、LucidといったEV専業OEM、さらにはPACCAR、Navistarら商用車OEM、そしてWaymo、Cruise、Auroraに代表される自動運転テクノロジー企業までを網羅した 。各社の企業概要、販売台数、主要車種・サービス、直近の動向、そしてSWOT分析を整理し、それぞれの戦略的立ち位置と今後の課題を整理した。

目次

■調査概要
・調査概要
・調査対象
・調査方法
調査結果詳細
・エグゼクティブサマリ
調査結果詳細
・米国モビリティ市場概観・動向
・時事動向（通商政策・環境規制）
・主要モビリティ企業の詳細分析
　伝統的OEM
　EV専業OEM
　商用車OEM
　自動運転テクノロジー企業

調査結果サマリー

■調査対象

■エグゼクティブサマリー

■調査結果詳細（時事動向）

■調査結果詳細（Waymo）

発刊日

2025年9月1日

ページ数

PDFファイルA4全47ページ

