【調査レポート】自動車の知能化・SDV化動向 ～市場、技術、収益、プレイヤー、規制・標準化、将来予測～
自動車の知能化・SDV化動向
～市場、技術、収益、プレイヤー、規制・標準化、将来予測～

調査概要

本調査レポートは、「自動車の知能化・SDV化」という巨大な潮流を真正面から捉えたものである。車載ソフトウェア市場の動向や、SDVの根幹をなす技術トレンド、各社プレイヤーの動向、そして規制・標準化の動向を幅広く網羅している。日・欧・米・中の主要OEM、Tier1、テック企業、半導体メーカーの最新動向と戦略を網羅的に整理・分析。国際法規への対応 、OSやミドルウェアの「協調領域」を巡るAUTOSAR、Eclipse SDVといった標準化攻防までカバー。OTAを基盤としたリカーリング（継続課金）モデルへのシフト 、自動運転機能のサブスクリプションやFeatures-on-Demand（FoD）、さらには膨大な車両データを活用したマネタイズ戦略 など、新たな収益構造の可能性と課題についても取り上げている。自動車の知能化とSDV化の「今」と「未来」を、技術・ビジネス・プレイヤー・規制の多角的な視点から包括的に把握するための一助となるレポートとなっており、自動車の知能化・SDV化の動向を広く把握するために、ぜひ本レポートを活用していただきたい。

■調査概要
・調査概要
・調査対象
・調査方法
調査結果詳細
・エグゼクティブサマリ
調査結果詳細
・市場動向／将来予測
・技術動向
・ビジネスモデル／収益構造
・プレイヤー動向（日米欧中OEM、日中Tier1サプライヤー、米中テック企業、半導体メーカー、自動運転スタートアップ
・規制／標準化動向

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー

■調査結果詳細（市場規模・成長率）

■調査結果詳細（E/Eアーキテクチャ）

■調査結果詳細（収益モデルの変化）

■調査結果詳細（中華系自動車OEM）

発刊日

2025年10月4日

ページ数

PDFファイルA4全46ページ

