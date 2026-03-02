【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

レポートタイトル

中国・新興EVメーカー市場調査2026

調査概要

激変する中国市場を牽引する「新興EVメーカー」に焦点を当て、独立系テック系企業から、ファーウェイが主導する「HIMA（華為系）エコシステム」まで、その全容を徹底分析。現在、中国市場を支える最大の原動力は、バッテリー供給網の垂直統合による圧倒的なコスト競争力です。2024年だけで電池価格は約30%下落し、補助金なしでもエンジン車と同等以下の価格（電・ガソ価格逆転）を実現しました。しかし、国内での過当な価格競争による採算悪化と、米国（100%）や欧州（最大35.3%）による高関税導入という外圧により、各社は従来の「輸出モデル」から、多額の投資とリスクを伴う「海外現地生産（ローカリゼーション）」への大転換を余儀なくされています。

本レポートでは、ステランティスとの合弁で世界展開を加速させるLeapmotor、AI技術を核に据えるXpeng、スマホエコシステムを武器に市場を席巻するXiaomi、そしてファーウェイの知能化技術を統合したSERESやSTELATOなどの動向を網羅。各社の主要モデル・事業戦略などの調査を通じ、各社の特徴・立ち位置を浮き彫りにします。

目次

調査概要

・調査概要

・調査対象

・調査方法

■調査結果詳細

・エグゼクティブサマリ

調査結果詳細

・中国モビリティ市場概観・動向

・新興EVメーカーの詳細分析

独立系

HIMAエコシステム系

調査結果サマリー

■調査対象

■エグゼクティブサマリー

■調査結果詳細（新興EVメーカーの詳細分析）

■調査結果詳細（Xiaomi1）

■調査結果詳細（Xiaomi2）

発刊日

2026年3月2日

ページ数

PDFファイルA4全44ページ

