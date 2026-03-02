ホーム プレミアム ビジネス 記事

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026
  • 【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026
  • 【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026
  • 【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026
  • 【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026
  • 【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026
  • 【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

レポートタイトル

中国・新興EVメーカー市場調査2026

【画像全6枚】

調査概要

激変する中国市場を牽引する「新興EVメーカー」に焦点を当て、独立系テック系企業から、ファーウェイが主導する「HIMA（華為系）エコシステム」まで、その全容を徹底分析。現在、中国市場を支える最大の原動力は、バッテリー供給網の垂直統合による圧倒的なコスト競争力です。2024年だけで電池価格は約30%下落し、補助金なしでもエンジン車と同等以下の価格（電・ガソ価格逆転）を実現しました。しかし、国内での過当な価格競争による採算悪化と、米国（100%）や欧州（最大35.3%）による高関税導入という外圧により、各社は従来の「輸出モデル」から、多額の投資とリスクを伴う「海外現地生産（ローカリゼーション）」への大転換を余儀なくされています。
本レポートでは、ステランティスとの合弁で世界展開を加速させるLeapmotor、AI技術を核に据えるXpeng、スマホエコシステムを武器に市場を席巻するXiaomi、そしてファーウェイの知能化技術を統合したSERESやSTELATOなどの動向を網羅。各社の主要モデル・事業戦略などの調査を通じ、各社の特徴・立ち位置を浮き彫りにします。

目次

■調査概要
・調査概要
・調査対象
・調査方法
調査結果詳細
・エグゼクティブサマリ
調査結果詳細
・中国モビリティ市場概観・動向
・新興EVメーカーの詳細分析
　独立系
　HIMAエコシステム系

調査結果サマリー

■調査対象

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

■エグゼクティブサマリー

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

■調査結果詳細（新興EVメーカーの詳細分析）

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

■調査結果詳細（Xiaomi1）

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

■調査結果詳細（Xiaomi2）

【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026【調査レポート】中国・新興EVメーカー市場調査2026

発刊日

2026年3月2日

ページ数

PDFファイルA4全44ページ

調査レポートのダウンロードおよび購入

プレミアム会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

最新レポート

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES