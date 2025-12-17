ダイハツの新型コンパクトSUV『TRAZ』、マレーシアで発売…約290万円から

ダイハツ工業のマレーシア合弁会社のプロドゥアは12月17日、新型Bセグメント小型SUV『TRAZ（トラズ）』」をマレーシアで発売した。

【画像】ダイハツ TRAZ

TRAZは、2022年7月にフルモデルチェンジした『ALZA（アルザ）』と同じDNGAプラットフォームを採用。広く使いやすい室内空間や多様な積載性を持ち、快適な乗り心地と静粛性、高い燃費性能、力強い走りを両立している。

デザインはマレーシア独自のスポーティなスタイルで、SUVらしい力強さと車格感を備える。安全面では、ASEAN NCAPの5つ星評価を獲得し、衝突回避支援システム「スマートアシスト（現地名：Advanced Safety Assist）」など先進の安全装備が充実。現地ベース価格は7万6100リンギット（約290万円）と、国民車に相応しい設定となっている。

プロドゥアは1993年の設立以来、小型車を中心にマレーシア国内販売シェアトップを19年連続で維持し、2024年は過去最高の35万8000台を販売。2021年からはDNGAモデルを展開し、TRAZは4番目のDNGA商品となる。今後ダイハツはアセアンを中心にDNGA商品を展開し、自動車産業の発展と人材育成に貢献する方針だ。

TRAZは、駆動方式がFFで、1.5リットル自然吸気エンジン「2NR-VE」を搭載する。D-CVTトランスミッションを組み合わせた。全長は4310mm、全幅は1770mm、全高は1655mmだ。