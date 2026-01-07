ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フィアットの電動三輪商用車『TRIS』、欧州デビューへ…ブリュッセルモーターショー2026

フィアットTRIS
  • フィアットTRIS
  • フィアットTRIS
  • フィアットTRIS

フィアットは、1月9日にベルギーで開幕するブリュッセルモーターショー2026において、電動三輪商用車『TRIS』を欧州初公開すると発表した。

【画像】フィアットTRIS

TRISは、都市部のモビリティとラストワンマイル配送向けに設計された完全電動の三輪車で、コンパクトな車体サイズと最大540kgの積載能力、高い汎用性を兼ね備えている。

車両はモジュラー構成を採用し、フラットベッド、ピックアップ、シャシーキャビンの3バージョンを用意。ピックアップバージョンは果物や土砂、家具などの多様な荷物の輸送に最適で、フラットベッドとシャシーキャビンバージョンは、フィアット・プロフェッショナルの認定パートナーや顧客が直接カスタマイズできる基盤を提供する。

車両レイアウトはドライバー中心の人間工学と広々とした空間を優先し、長時間のシフトでも快適性を確保。クラッチやギアボックスがないシンプルな運転設計で、内蔵された220Vプラグにより外部充電器なしで充電が可能だ。

耐久性も重視されており、乗用車と同等の構造強度を持つ堅牢なシャシーを採用。シャシーとチューブ構造は自動車グレードの亜鉛コーティングで腐食から保護され、厳しい作業環境でも長期的な信頼性を確保している。

TRISの主な強みは優れた汎用性にある。ラストワンマイル配送、現場サービス、都市物流など幅広い業務用途に対応するよう設計されている。全長3.17mというコンパクトなサイズで、狭い市街地も容易に走行できる。荷台スペースは約2.25平方mで、標準的なユーロパレットを積載可能だ。車両総重量は1025kg、RCE認証済みの最大積載量は540kgとなっている。

TRISには先進的な機能が搭載されている。5.7インチのデジタルクラスターは、走行可能距離やバッテリー残量などの重要な運転情報を表示する。

USB-Cポートと12Vソケットにより、移動中のデバイス充電も可能。フィアットの新しいシグネチャーピクセルデザインを採用したLED照明システムは、優れた視認性を提供しながら独特のスタイリングを強調している。TRISは欧州認証基準を満たし、3点式シートベルト(EU安全規制準拠)、イグニッション連動ロービーム付きフロントLED照明、後退ブザー、ウォッシャータンクを装備している。

容量6.9kWhのリチウムバッテリーは、WMTC認証で90kmの航続距離を提供し、都市部や郊外のさまざまな環境での日常業務に十分な自律性を確保している。このバッテリー技術はフィアット『トポリーノ』で使用されている実績ある堅牢なものと同じで、業務用途の特定要求に適応させたものだ。

充電は手間がかからず便利に設計されている。統合されたスマート充電システムにより、TRISは標準的な家庭用コンセントで0から80%まで3.5時間、完全充電まで4時間40分で充電できる。これにより、夜間やシフトの合間に簡単に充電でき、日常業務の最大稼働時間と効率を確保できる。

車両のドライブトレインは、性能、効率、コスト効率のバランスを考慮して設計されている。48ボルト電動モーターは9kW(ピークパワー)と最大トルク45Nmを発揮し、最高速度45km/hに達する。安定性は、ワイドトラックリアアクスル、拡大されたホイールベース、12インチタイヤを含む最適化された設計により確保され、都市部と農村部の両方の環境に適している。今後の展開として、TRISは他のフィアット・プロフェッショナル車両と同様に、フリート管理や車両追跡などのコネクテッドサービスを提供する予定だ。

TRISはドライバーの快適性に焦点を当てて設計されており、業務用車両における人間工学の重要性を認識している。広々としたキャビンは乗降を容易にし、頻繁な停車時の疲労を軽減する。人間工学的な運転姿勢は長時間の作業に合わせて調整され、全体的な快適性を向上させている。実用性も重視されており、ダッシュボードの密閉式グローブボックス(合計3リットル)や、アクセサリーとしての追加収納ネットなど、複数の収納コンパートメントを備えている。フィアット・チェントロ・スティーレとモパールが開発したアクセサリー範囲には、堅牢な保護フロアマットも含まれている。

TRISは三輪車の世界における真のブレークスルーを代表している。その大胆で現代的なデザインは他に類を見ないもので、特徴的なLEDフロントフェイス、調和のとれたプロポーション、表現力豊かなイタリアンエステティックで際立っている。単なる機能性を超えて、TRISは変革の物語を語り、業務用eモビリティ分野に個性、自信、信頼性をもたらしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フィアット（Fiat）

ブリュッセルモーターショー

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES