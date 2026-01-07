トヨタ『アイゴX』改良新型に初の「GRスポーツ」、専用内外装にスポーティな足回り…欧州発売

トヨタ自動車は、Aセグメント小型SUV『アイゴX』の改良新型に、初めて「GRスポーツ」を設定し、欧州市場で発売した。

【画像】トヨタ・アイゴX 改良新型のGRスポーツ

GRスポーツバージョンは、世界選手権で勝利を収めたトヨタ・ガズー・レーシングのモータースポーツチームにちなんで名付けられた。ハイグレードをベースに、専用のパフォーマンスとスタイリングのアップグレードを施している。

走行性能は、ショックアブソーバーとスプリングの専用チューニング、より太いスタビライザーの採用により向上。正確なハンドリングと最適化されたボディロールを実現する。電動パワーステアリングもチューニングされ、よりシャープなレスポンスを実現する。これらの改良は、都市部での乗り心地を損なうことなく、走る楽しさを提供するよう設計された。

エクステリアでは、専用のマスタード2トーンカラーと対照的なブラックボンネットが特徴。GRファミリーで見られる独特の「Gパターン」メッシュが光沢のあるブラックフロントグリルに組み込まれ、専用の18インチアルミホイールがスポーティなスタンスを演出する。

インテリアは、ブラックとグレーのテーマで、ピアノブラックの装飾、グレーのアクセント、GRロゴの刺繍が施されている。フロントシートには、メインインサートに高級な「サクラタッチ」とスエード調のディナミカ素材を採用し、サイドボルスターにはグレーのサマラを使用している。

パワートレインは1.5リットルエンジン＋モーターを搭載。従来の1.0リットルガソリンエンジンから置き換えられた。

フルハイブリッドの利点により、改良新型アイゴXは都市部での走行に理想的なパートナーとなり、クラストップレベルのCO2排出量85g/kmを実現。低排出ゾーンの課題に対応しながら、向上したパワーにより長距離ドライブもより快適になった。

システム全体の最高出力は、従来モデルと比較して44hp増加し、最大116hpに到達。運転性能と走行ダイナミクスが大幅に向上した。これにより、アイゴXは都市部から郊外の道路、高速道路まで、あらゆる運転環境で快適なダイナミックでレスポンスの高い車となった。

環境面では、顧客の環境意識が車両選択に影響を与える中、ハイブリッドのアイゴXは期待に応える興奮、利便性、効率性を追求する。

トヨタのカーボンニュートラルに向けたマルチパスウェイアプローチは、顧客の居住地や個々の状況に関係なく、選択肢を提供することに焦点を当てている。ハイブリッドのアイゴXにより、トヨタはすべての車両セグメントでより幅広い層に電動化へのアクセスを拡大する。

フットプリント駆動型設計を採用し、車両の使用、生産、流通のあらゆる段階を検討することで、トヨタはハイブリッドのアイゴXのライフタイムカーボンフットプリントを前世代と比較して18%削減できると推定している。効率的なハイブリッドパワートレインが最大の要因であり、新素材の使用や自動車生産と物流の影響を削減する取り組みも貢献している。

例えば、特定のコンポーネントにインモールドカラー技術を使用し、射出成形中に直接色を適用することで、塗装と比較してコーティングプロセスのCO2排出量を削減している。

リサイクルプラスチックや布地を使用した新しいシート素材、動物性素材を使用しないインテリア用のサクラタッチなども、車両のカーボンフットプリント削減に貢献している。

サクラタッチは、木材クラフトパルプ化の副産物から得られる植物由来PVCを40%以上含み、ワイン業界のコルクチップ廃棄物やリサイクルPETも組み込んでいるが、耐久性は損なわれていない。この先駆的な素材のブレンドにより、本革と比較して材料生産時のCO2排出量を95%削減している。

さらに、チェコのコリンにあるトヨタ・モーター・マニュファクチャリング・チェコリパブリックは再生可能電力を使用し、合理化されたスマートな部品と車両物流も貢献している。