ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ダイハツが「軽デコトラ」初公開!?「東京オートサロン2026」に5台のカスタマイズカーを出展

ダイハツ ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命
  • ダイハツ ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命
  • ダイハツ ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命
  • ダイハツ ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命
  • ダイハツ ハイゼット トラック パネルバン EXTEND３
  • ダイハツ ムーヴ クロメキ
  • ダイハツ ムーヴ ♯ootd
  • ダイハツ タント カスタム クロメキ
  • ダイハツの「東京オートサロン2026」ブースイメージ

ダイハツ工業は、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」での出展概要を発表した。わくわく・おどろきを詰め込んだ軽商用車2台と、ドレスアップの方向性を提案する軽乗用車3台のカスタマイズカーを出展する。

【画像】ダイハツが「東京オートサロン2026」で公開するカスタマイズカー

今回の出展では、ダイハツのコミュニケーションワード「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」のもと、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思ってもらえる「ダイハツメイ」を体現したカスタマイズカーとモータースポーツ車両を出展する。

注目の5台のカスタマイズカーは以下の通り。

◆ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命

ダイハツ ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命ダイハツ ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命

カスタマイズカーの1台目は、往年の“デコトラ”を思わせる『ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命（ダイハツメイ）』。「世代を超えて、人の輪を繋いで笑顔に。暮らしをおもろく、お客様を元気にしたい」との想いを込めた車両だ。

オリジナルフロントバイザーには、創業以来大切にしてきた想い「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」をあしらったデザインを採用。オリジナルシートデッキキャリアには、光るダイハツロゴを設定した。

荷台には、歴代ハイゼットをモチーフにしたパネルを設置し、持ち上げると輪投げの的になる仕様を設定。加えて、手書きの吸入ガス発動機やミゼットのイラストでダイハツの歴史を表現している。

内装は、歴代ハイゼットに加え、ダイハツやハイゼットにゆかりのある大阪府池田市の花「さつきつつじ」、動物「ウォンバット」、大分県中津市の花「さつき」をモチーフにしたデザインを採用した。

車両サイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1835mm、排気量660cc（NA/5MT）となっている。

◆ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3

ダイハツ ハイゼット トラック パネルバン EXTEND３ダイハツ ハイゼット トラック パネルバン EXTEND３

2台目は『ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3』。軽トラックの可能性を広げ、荷室拡張機能で、アウトドアシーンを楽しいものにする車両だ。

停車中に荷室をスライドし、フロアの延長ができるため、休憩等、様々な使用シーンでの利便性が向上する。荷台下にオリジナルサイドパネルを装着したことで、荷物の積載量が増加した。

車両サイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1940mm、排気量660cc（NA/CVT）。

◆ムーヴ クロメキ

ダイハツ ムーヴ クロメキダイハツ ムーヴ クロメキ

3台目は『ムーヴ クロメキ』。ダークトーンにこだわった内外装で、落ち着いた大人のかっこよさを追求した車両だ。

光るフロントグリルとリアガーニッシュで洗練された質感を演出。ボディカラーや内装にマットグレーを採用し、加えてインテリアにスウェード調素材を使用することで、質感の高いダークトーンを追求した。

フロントバンパーガーニッシュ、フロントロアスカート等、ダイハツ純正用品も採用している。車両サイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm、排気量660cc（NA/CVT）。

◆ムーヴ #ootd

ダイハツ ムーヴ ♯ootdダイハツ ムーヴ ♯ootd

4台目は『ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）』。新型『ムーヴ』をベースに、「今日の服装」のテーマ「気軽なお出かけ」をカジュアルな内外装で表現し、“わたしにぴったり”な車両をめざした。

ootd（オーオーティーディー）とは、「Outfit Of The Day」の略で、「今日の服装」や「今日のコーディネート」を意味する。主にInstagramやX（旧Twitter）などのSNSで、ハッシュタグ「#ootd」を付けて投稿し、自身のファッションを紹介する際に使われる。

オリジナルフロントグリルやデニム調のインテリアで気軽なお出かけを演出。オリジナルブルーとホワイトのツートンカラーで、カジュアル感を追求した。

カップホルダーパネル、センタークラスターパネル等、ダイハツ純正用品も採用している。車両サイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm、排気量660cc（NA/CVT）。

◆タント カスタム クロメキ

ダイハツ タント カスタム クロメキダイハツ タント カスタム クロメキ

5台目は『タント カスタム クロメキ』。『タント』をベースに、都会の夜に似合う迫力をフロントフェイス等で表現した車両だ。

光るフロントグリルとリアガーニッシュで洗練された質感を演出。グレーとパープルのインテリアで、都会的で上品な艶感を表現した。

バックドアスポイラー、スカッフプレート等、ダイハツ純正用品も採用している。車両サイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1755mm、排気量660cc（NA/CVT）。

なお、2月13日から15日まで、インテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」にも出展する。

ダイハツの「東京オートサロン2026」ブースイメージダイハツの「東京オートサロン2026」ブースイメージ
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ コンセプトカー

ダイハツ工業

東京オートサロン2026

東京オートサロン

幕張メッセ

大阪オートメッセ

インテックス大阪

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES