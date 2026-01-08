先端技術の見本市「CES」開幕、ソニー本体出展見送り、影が薄い日本勢［新聞ウォッチ］

世界最大級の先端技術の見本市「CES」が、米ネバタ州ラスベガスで開幕。きょうの読売や朝日など各紙にも「見どころ」を“紙上公開”しているが、それによると、ロボットなどが現実世界の状況を把握し、自律的に行動するための「フィジカルAI（人工知能）」の海外勢の出展が注目を集めているという。

【画像】CES 2026で公開されたAFEELAの最新プロトタイプ

例えば、フィジカルAIの代表格として、会場をにぎわせているのがヒト型ロボット「ヒューマノイド」で、独自動車部品大手シェフラーは、英新興企業と共同開発した産業用ロボットを紹介。頭部のカメラで現場を認識し、乱雑に積み上がったベアリングを２本の指で器用につかみ、隣のスペースへ移動させていたそうだ。

読売によると、シェフラー米国担当のパトリック・リンデマン氏は「自動車部品の技術がロボットには多く使われている。トレーニングを積んで、さらに用途を拡大したい」と語ったという。

一方で、自律的に行動するための「フィジカルAI」は生成ＡＩに続く成長分野として期待されるが、「日本企業の目立った展示はなく、出遅れが浮き彫りとなっている」と指摘。朝日も「姿消す日本家電、ソニー本体出展せず、パナはAIにシフト」との見出しで「かつてはCESで家電製品を披露してきた日本企業にも変化が訪れている」とも。

1967年に初めて開かれたCESに参加以来、昨年まで59年にわたり絶えず出展してきたソニーグループだが、今年は、ホンダとのEV合弁会社の「ソニー・ホンダモビリティ」が出展。「ソニーの名はCESの会場に残るが、ソニー本体としては初めて参加を見送ったことになる」（朝日）と報じている。

思えば、CESの会場でトヨタ自動車が未来の実験都市「ウーブン・シティ構想」の“青写真”を初めてお披露目したのは2020年。昨年も実用化に向けた具体的な計画を発表していたが、今年はそのトヨタの姿もみられないという。

