ソニーと三菱商事ら14社、世界初の高機能製品向けリニューアブルプラスチック供給網を確立

ソニー、三菱商事、ENEOS、出光興産、三井化学、東レなどの14社は、世界で初めて、ソニーのオーディオ・ビジュアル製品などの高機能製品に使用可能なリニューアブルプラスチックを製造するグローバルサプライチェーンを、5つの国・地域にわたり共同構築したと発表した。

このサプライチェーンで製造する各種プラスチック素材は、ソニーが今後グローバル展開する製品への採用を予定している。

オーディオ・ビジュアル製品をはじめとする高機能製品は、使用されるプラスチックの種類が多岐にわたることから、サプライチェーンが複雑で、原料から製品化までの流れ全てを可視化し、一元管理することは困難だった。加えて、高い難燃性や光学特性などが求められる部品は、マテリアルリサイクルによって製造された再生プラスチックへの全面的な置き換えが難しく、化石資源由来のバージンプラスチックを削減するための現実的な方策がないことが課題だった。

これらの課題を解決するため、14社の協力の下でサプライチェーンを可視化し、複数の種類のプラスチックについて、バイオマス原料を出発点とするサプライチェーンをマスバランス方式を用いて新たに構築した。

これにより、従来と同等の品質を維持したリニューアブルプラスチックを製造できるようになり、またソニーは自社の製品に必要な原材料を主体的に選択できる体制を確立する。さらに、サプライチェーンの可視化により、各社は検証可能な方法でGHG(温室効果ガス)排出量を把握できるようになり、今後その数値を活用してカーボンフットプリント削減に取り組むことが可能になる。

この取り組みは、リニューアブルプラスチックの導入を通じて化石資源由来のバージンプラスチックの使用量ゼロを目指すソニーが、三菱商事と新たに立ち上げた共同プロジェクト「Creating NEW from reNEWable materials」の一環として、サプライチェーン各社との連携を実現したものだ。

ソニーと三菱商事ならびにサプライチェーン各社は、今後も継続してオーディオ・ビジュアル製品などの高機能製品向けのリニューアブルプラスチックの導入を積極的に進める。