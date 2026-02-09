ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

エムケイ石油、久御山南SSをリニューアル…京都初の環境配慮型SSに

エムケイ石油は2月6日、1994年に開業した京都府久世郡久御山町の国道1号線沿いにある出光アポロステーションブランドのフルサービスSS、旧MK久御山南サービスステーションをリニューアルオープンした。

新しいMK久御山南SSはフルサービスからセルフサービスに転換する。

MK久御山南SSは京都府久世郡久御山町大字野村小字村杣88-1の国道1号線に面した立地。2025年6月30日よりリニューアルのため改装工事に入っていた。給油方式はセルフスタンドで、同時給油4台。営業時間は24時間営業、年中無休となる。

MK久御山南SS「Type Green」では、環境配慮型SSとしての特長をより具体的に体現するため、給油スペースのキャノピー(屋根)部に木材を採用し、視認性が高く意匠性と木の温もりを感じられる空間づくりを進めている。さらに、販売棟の屋根上を緑化することで、景観への配慮に加え、夏場の熱負荷の低減などを見据えた環境負荷軽減に取り組んでいる。

2026年2月5日には開所式を執り行った。式典には、エムケイホールディングス株式会社代表取締役社長の青木信明氏、取締役副社長の金本達也氏、エムケイ石油株式会社代表取締役社長の中島勇輔氏のほか、出光興産株式会社関西支店副支店長の原浩二氏、株式会社創都設計代表取締役社長の大東俊也氏、株式会社トミナガ代表取締役社長の大蔵浩二氏らが参加した。

リニューアルされた併設するKeePer PRO SHOP久御山南SSでは、最新のドライブスルー洗車機ダイフクの最新ドライブスルー洗車機「トレウス WIDE」を導入している。この機種は従来モデルよりも入口が広く設計されているので、大型乗用車でも安心してスムーズに進入でき、洗車機の操作に不慣れな方でもストレスなく利用できる。また、静音性能に優れたブラシを採用しているため、洗車中の音が軽減され快適な時間を過ごせる。加えて、純水を利用したすすぎによって拭き上げの手間を大きく減らし、クルマの仕上がりがさらに美しくなる。

洗車価格は、シャンプー洗車が700円、コーティング車専用水洗いが900円、はっ水コートが1500円、つるつる!ガラス系コートが2200円、艶ピカ!ガラス系コート(プロストコート)が3000円(いずれも税込)。オプションメニューとして、クリーミー泡200円、高圧ジェット200円、しっかり洗浄200円、ホイール洗浄300円を用意している。

また、セルフ洗車機を1台設置し、拭き上げスペースを3台分も確保している。

Keeper コーティングは、ガラス被膜によって車に深いツヤを与え、美しい状態を長く保てるのが特長。水はじきが良く、雨や汚れが付きにくいため、洗車の手間が大幅に減る。また、紫外線や酸性雨、鉄粉などから塗装面をしっかり保護し、車の劣化を防ぐ。耐久性も高く、コーティングの種類によっては1年から3年以上効果が持続するため、長期的に車の価値を守ることができる。

久御山南SSのKeePer PRO SHOPがお勧めするコーティングメニューはダイヤⅡキーパー。ダイヤモンドキーパーの2倍の艶と自浄効果を身に着け新登場。ノーメンテナンスで耐久期間は3年となっている。コーティング専用のブースを完備し、天候の悪い日でも屋内でコーティングが可能だ。

エムケイ石油は、1957年(昭和32年)にMKグループの創業者の故青木定雄氏が京都の老舗スタンドの永井商店を引き継ぎ設立した永井石油(のちにエムケイ石油に社名変更)がはじまり。永井石油設立の3年後の1960年(昭和35年)にミナミタクシー(のちに桂タクシーと合併し、エムケイ株式会社に社名変更)が設立されている。

MKグループの創業の原点はガソリンスタンドで、以後60年間、MKグループはタクシー事業とガソリンスタンド事業を両輪に事業を拡大してきた。創業者は出光興産の出光佐三氏の精神に共感し、エムケイ石油は出光石油の看板を掲げて事業を行ってきた。

エムケイ石油は2001年に京都府と滋賀県に33ヵ所のスタンドを展開するに至り、その後はスタンドを集約してのスクラップアンドビルドで大型化とセルフ化を進め、現在京都府下に14ヵ所運営している。

《森脇稔》

