ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東レ、AR-HUD用フィルムやCFRPリサイクル技術など展示へ…nano tech 2026

東レのnano tech 2026ブースイメージ
  • 東レのnano tech 2026ブースイメージ

東レは、東京ビッグサイトで1月28日から30日まで開催される「nano tech 2026(第25回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議)」に出展すると発表した。

今回の出展では、未来を支える技術を見据えた「イノベーション創出」をメインテーマとして、「モビリティ」「半導体」「環境」「分離膜技術」の各分野において、ナノテクノロジーを活用した先端材料や技術を展示する。

「モビリティ」では、AR-HUD(拡張現実型ヘッドアップディスプレイ)用ナノ積層フィルム、東レ独自の革新的微細構造制御技術NANOALLOY(ナノアロイ)を用いた高制振材、熱硬化/熱可塑CFRPのハイブリッド接合技術、超軽量構造材料CFRF、CFRPリサイクル技術を紹介する。

「半導体」では、PFASフリー(フッ素を使用しない)離型フィルム、先端半導体・光通信向け実装技術、半導体ハイブリッドボンディング技術など、高度化する半導体製造プロセスを支える技術について紹介する。

「環境」では、複合紡糸技術NANODESIGN(ナノデザイン)の新展開や、PFAS フリー撥水テキスタイルDEWEIGHT(デューエイト)、超極薄不織布、非可食バイオマスを用いたポリマー原料製造技術、ナノスケール構造解析技術を紹介する。

「分離膜技術」では、超純水用高性能逆浸透膜(RO)膜、下廃水再利用膜システム、オールカーボン製のCO2分離膜、バイオ医薬品製造用分離膜を紹介する。

東レは、「高分子化学」「有機合成化学」「バイオテクノロジー」そして「ナノテクノロジー」の4つのコア技術を駆使して、社会を本質的に変える力のある革新的な素材の研究・技術開発を推進することで、企業理念の具現化に取り組んでいる。

なお、展示場所は東京ビッグサイト西1・2ホール<1W-A11>だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東レ

メタバース、VR、AR、MR

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES