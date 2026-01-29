ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東レ、CFRP航空機構造体の接合時間を3分の1以下に短縮…高速接合技術を実証

東レは、炭素繊維複合材料(CFRP)からなる航空機模擬構造体の接合時間を、従来の3分の1以下に短縮する高速接合技術を実証したと発表した。

航空機などの分野において、構造部材には熱硬化性CFRPが広く適用されている。近年、小型部品や複雑な形状の部材の需要増加に伴い、高レート生産に好適かつ形状自由度の高い熱可塑性CFRPの適用が広がりつつある。今後は、これら2つの材料を適材適所で組み合わせることで、性能と生産性を両立した機体の開発が期待されている。

一方、熱硬化性CFRPと熱可塑性CFRPの接合で従来用いられてきた接着剤接合やボルトファスナー接合では、接着の信頼性や煩雑な工程が課題となっており、信頼性の高い高速接合技術が求められていた。

東レは、長年蓄積してきたCFRP用の中間基材(プリプレグ)の製造およびCFRP成形加工の知見を活用し、熱硬化性CFRPと熱可塑性CFRPの新規熱溶着接合技術を開発した。

この技術により、従来の接着剤接合を上回る接合強度を実現するとともに、航空機模擬構造体の接合時間を、従来の接着剤接合とボルトファスナー接合の3分の1以下に短縮することに成功した。

この技術の適用により、ボルトファスナーの削減に伴う重量低減が可能となり、機体の軽量化に寄与する。今後は、航空機関連メーカーとの連携による社会実装に向けた取り組みを加速していく。

なお、この技術は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成による「次世代複合材創製・成形技術開発プロジェクト」事業の成果だ。

東レは、「東レグループ サステナビリティ・ビジョン」の中で、事業活動を通じて地球環境問題や資源・エネルギー問題の解決に貢献することを表明している。先端材料・革新技術を生み出し続けることで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

