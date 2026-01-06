ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アルプスアルパイン、VR機器向け高精度3軸地磁気センサー発売…駐車場やモビリティ機器の位置検知に

新型3軸地磁気センサー「HSCDTD015A」
アルプスアルパインは、新型3軸地磁気センサー「HSCDT015A」の販売を開始したと発表した。従来品「HSCDT008A」の後継モデルとなる。

新製品は同じサイズながら、分解能を2倍に高め、ノイズを3分の1、消費電流を約2分の1に抑えた。従来の分解能では対応が難しかった高精度な角度検出が求められるVR機器などへの採用を目指している。

現行モデル「HSCDT008A」は主にスマートフォン向けに開発され、販売開始から約12年が経過した。近年、VR機器や高性能スマートデバイスの普及により、より高い分解能と低ノイズ性能を兼ね備えた地磁気センサーが求められている。

こうした市場ニーズに応えるべく、同社は極小サイズを維持しながら性能を大幅に向上させた「HSCDT015A」を開発した。

新製品は200Hzの高速応答に対応し、頭部の向き検出や、センサーフュージョンによる姿勢推定など、VRやAR機器に求められる精密な姿勢制御用途にも使用可能である。

また、省電力設計により、スマートフォンやウェアラブル機器にも適した地磁気センサーとなっている。

主な用途は、スマートフォンやVR/AR機器の向き検出、駐車場やモビリティ機器の位置検知システムなど。

同社は地磁気センサーの使用を検討している様々な市場の顧客へ提案し、2029年までに年間590万個の量産を見込んでいる。

《森脇稔》

