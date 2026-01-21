ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車販売支援に新展開、スマホでクルマを3D閲覧「おうちでAutoWEB」開始…Auto VR

おうちでAutoWEBフロー図
  • おうちでAutoWEBフロー図

Auto VRは1月21日、新たなソリューション「おうちでAutoWEB」の提供を開始したと発表した。

これは、店頭で営業スタッフが発行した専用QRコードを顧客がスマートフォンで読み取ることで、WEBブラウザ上において自動車を3Dで確認できるサービス。顧客は店内での商談中はもちろん、帰宅後も購入検討を継続でき、再来店や再商談の機会創出を支援する。

このサービスでは自動車の内装および外装の確認、ボディカラーの変更による比較検討、エアロパーツなどオプション装着イメージの閲覧といった体験が可能となる。QRコード読み取り後のリンクはLINEなどで家族と共有でき、家庭内の合意形成を促進することも狙いだ。

Auto VRによれば、顧客からは購入を即決しないケースのニーズ把握と検討促進、次回商談機会の創出、さらにサービス入庫客の買い替え意欲喚起などへの対応が課題として挙げられており、「おうちでAutoWEB」はこれらの課題解決を目指す。

複数のトヨタ販売店での導入が既に決まっており、同社は今後も自動車販売店向けの営業支援と顧客体験向上に貢献していく計画だ。将来的には、販売店向けダッシュボードの提供、顧客ニーズ分析によるマーケティング効率化、自動車関連商品のレコメンド、オンライン商談の実現なども視野に入れている。

Auto VRは2022年設立。札幌に本社を置き、仙台と東京に支社を展開し、3Dモデル制作やXRシステム開発を通じて自動車販売業務の支援ツール「AutoVR」「AutoWEB」を開発・販売している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メタバース、VR、AR、MR

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES