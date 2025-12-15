「黒は引き締まって見える」ホンダ『N-BOXカスタム』の特別仕様車に、SNSも注目！

人気の軽スーパーハイトワゴン、ホンダ『N-BOXカスタム』に特別仕様車「BLACK STYLE」が登場した。SNSでは、「ホイールナットもブラック」「黒は引き締まって見える」など注目が集まっている。

【画像】ホンダ N-BOXカスタム BLACK STYLE

『N-BOX』は、軽乗用車最大級の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、力強さと優れた燃費性能を両立するパワートレーン、高い操縦安定性や乗り心地の良さがもたらす上質な走りなどが評価され、幅広い層の顧客に愛用されている。

今回新たに設定したBLACK STYLEは、上質かつ精悍なN-BOXカスタムに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用し、よりスタイリッシュで洗練されたデザインとした。

ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」

エクステリアは、フォグライトガーニッシュやカスタムデザインフロントグリル、リアライセンスガーニッシュ、アルミホイールにベルリナブラック塗装を、アウタードアハンドルやドアミラー、N-BOX/CUSTOMエンブレムにクリスタルブラック・パール塗装をそれぞれ施すことによって、より引き締まった印象をもたらす。また、インテリアにもピアノブラック塗装のドアオーナメントパネルとプライムスムースドアライニングアームレストを採用し、落ち着きと高級感のある空間としている。

さらに、右側パワースライドドアに加え、コンビニフック付シートバックテーブルやLEDフォグライト、本革巻ステアリングホイールなどの人気の装備を標準装備としている。価格は206万3600円から。

X（旧Twitter）では、「やっぱ黒は引き締まって見える」「ホイールナットもブラック」「カッコ良すぎる模様」など、話題になっている。

ボディカラーは、プラチナホワイト・パール、メテオロイドグレー・メタリック、クリスタルブラック・パールの3色を設定した。12月12日から発売する。