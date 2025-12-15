ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「黒は引き締まって見える」ホンダ『N-BOXカスタム』の特別仕様車に、SNSも注目！

ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」
  • ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」

人気の軽スーパーハイトワゴン、ホンダ『N-BOXカスタム』に特別仕様車「BLACK STYLE」が登場した。SNSでは、「ホイールナットもブラック」「黒は引き締まって見える」など注目が集まっている。

【画像】ホンダ N-BOXカスタム BLACK STYLE

『N-BOX』は、軽乗用車最大級の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、力強さと優れた燃費性能を両立するパワートレーン、高い操縦安定性や乗り心地の良さがもたらす上質な走りなどが評価され、幅広い層の顧客に愛用されている。

今回新たに設定したBLACK STYLEは、上質かつ精悍なN-BOXカスタムに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用し、よりスタイリッシュで洗練されたデザインとした。

ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」

エクステリアは、フォグライトガーニッシュやカスタムデザインフロントグリル、リアライセンスガーニッシュ、アルミホイールにベルリナブラック塗装を、アウタードアハンドルやドアミラー、N-BOX/CUSTOMエンブレムにクリスタルブラック・パール塗装をそれぞれ施すことによって、より引き締まった印象をもたらす。また、インテリアにもピアノブラック塗装のドアオーナメントパネルとプライムスムースドアライニングアームレストを採用し、落ち着きと高級感のある空間としている。

さらに、右側パワースライドドアに加え、コンビニフック付シートバックテーブルやLEDフォグライト、本革巻ステアリングホイールなどの人気の装備を標準装備としている。価格は206万3600円から。

ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」ホンダ N-BOX CUSTOM の「BLACK STYLE」

X（旧Twitter）では、「やっぱ黒は引き締まって見える」「ホイールナットもブラック」「カッコ良すぎる模様」など、話題になっている。

ボディカラーは、プラチナホワイト・パール、メテオロイドグレー・メタリック、クリスタルブラック・パールの3色を設定した。12月12日から発売する。

《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ N-BOX

ホンダ（本田技研工業）

軽自動車

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES