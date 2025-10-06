DSの新型最上位EV『N°8』、パリファッションウィークの公式車両に…20台の特別車両

DSオートモビルの新型フラッグシップEV、DS『N°8」がパリファッションウィーク2026春夏ウィメンズコレクションの公式車両に起用されている。

【画像】DS N°8

パリファッションウィーク2026春夏ウィメンズコレクションは、9月29日から10月7日まで開催されている。

この国際的に著名なイベント期間中、パリファッションウィークのロゴを配した特別仕様のDS N°8が20台、パリ市内を走行する。

ゲストやセレブリティ、ジャーナリスト、ファッションインフルエンサーらは、最大750kmの航続距離を持つ100%電気自動車DS N°8の卓越した快適性と洗練性を体験する機会を得る。

DSオートモビルは2019年からパリファッションウィークのパートナーを務めており、今回も継続してこの注目度の高いイベントを支援する。フランスの卓越性の象徴であるDS N°8は、旅の芸術を追求する専門技術とテクノロジーを体現している。

DSオートモビルズのザビエル・プジョーCEOは「DSオートモビルズとパリファッションウィーク：DS N°8がスポットライトを浴び、創造性、デザイン、アバンギャルドを祝うこの必見のファッションイベント期間中、パリの最も美しい通りを通ってファッションショーに同行する」とコメントした。

DS N°8は100%電気パワートレインと2輪または4輪駆動を備え、パリファッションウィークで利用される車両は、包括的な快適性、細部まで行き届いた洗練性、先進技術で乗員を魅了する。

DS N°8のコックピットは、最高級素材とパールステッチ、クル・ド・パリのエンボス加工インサート、時計ストラップ仕上げの内装など、独特な内装仕上げを使用し、DSオートモビルズとファッション界との結びつきをさらに深めている。