シトロエン、未来の移動空間『ELO』提案…休息・遊び・仕事の3モードで室内が大胆に変化

シトロエンは、ブランドの新たな章を開くコンセプトカー『ELO』を発表した。2022年に発表された「OLI」に続くアイデアラボラトリーとして、シトロエンの未来への思考を探求するモデルとなる。

【画像】シトロエン『ELO』

ELOは、急速に変化するライフスタイルの時代において、シトロエンの先駆的な役割を再確認するものだ。動き続ける世界のニーズを先取りする楽しく、賢く、アクセスしやすく、広々として責任ある移動手段であり、ユーザーに有意義な時間を提供し、人生のさまざまな段階に寄り添う。

シトロエンは、MPVやレジャーアクティビティビークルの精神を再解釈し、居住性を再発明する破壊的なソリューションを探求している。電気自動車専用に設計されたアーキテクチャに焦点を当てることで、新しいスペースを生み出し、実用的で機能的かつアクセスしやすい本物の生活空間として室内を再考している。

ELOは「大きく考える小さな車」であり、車輪付きの真の「タイニーハウス」だ。全長4.1mのコンパクトなミニバンデザインながら、最大6人を収容できる超広々としたモジュラー式の室内空間を持つ。都市部を拠点としながらも、息抜きのための外出も誘う。通勤、レジャー、家族活動、テレワーク、即興の小旅行など、ペースの速い生活の要求に応える。

ELOでは、顧客が車に適応するのではなく、車が顧客のニーズに適応する。標準モデルは中央に配置された運転席を含む4座席で、180度のフロントガラスにより新しい視認性の感覚を提供する。運転席は360度回転し、会話や作業のための専用サポート付きで後ろを向くことができる。必要に応じて、2つの追加座席を展開して6人を乗せることも可能だ。

平均して、車は時間の約95%を駐車したまま使用されていない。ELOは単なるA地点からB地点への移動手段以上のものを目指している。休息(REST)、遊び(PLAY)、仕事(WORK)の3つのモードに対応し、時代に根ざしたモビリティを体現する。

休息(REST)モードでは、約束の前や子供を待つ間、または単に休憩や活動への欲求を想像する場所を提供する。車内空間は快適で心地よく、厚いシートクッションで体を丸めることができる。大きなガラス面が十分な光を提供し、2人用の睡眠スペースやシネマルームに変身することもできる。

ELOは、ラゲッジスペースの専用収納コンパートメントに折りたたまれた2つのマットレスを搭載している。これらのマットレスは、デカトロンのドロップステッチ素材で設計されており、サーフボード、カヤック、パドルボードなどに使用されるインフレータブル素材だ。車両に搭載された圧縮空気を使用して膨らませることができ、特別な補強なしで剛性を保ちながら非常に快適という。

この時、内部の後部ライトカプセルがベッドサイドランプに変わる。ELOはまた、デカトロンのパドルボードから取り付けベースを組み込んでおり、小型のオーバーヘッドプロジェクターなどのさまざまなオブジェクトをクリップできる。格納式のプロジェクションスクリーンと組み合わせることで、完全にリラックスして映画を見ることができる。後部ルーフの大きな開口部により、星空を存分に楽しむこともできる。

PLAY(遊び)モードでは、シトロエンのデザインチームはデカトロンと協力して、このアイデアラボラトリーが屋外レジャーのニーズに完璧に応えるよう、素材、アクセサリー、シナリオを設計した。

ラゲッジスペースの開口部は、ハイキング後に靴を履き替えられるよう、敷居に座席を設けるよう再設計された。フロントに簡単に収納できる追加バッグが設計され、4つのドアすべてにフックが追加され、ELOの両側に日よけを張ることができる。

3つの後部座席のシートは取り外し可能で、取り外すと屋外での読書や即興ピクニック用の追加チェアとして使用できる。これはシトロエン2CVへのオマージュであり、デカトロンが提供するケシュアチェアへのオマージュでもある。

統合されたコンプレッサーは、浮き輪、パドルボード、自転車のタイヤ、車両のタイヤなどのアクセサリーを膨らませ、複数のレジャー活動を可能にする。ELOはV2L技術も搭載しており、電動バーベキューやスピーカーに電力を供給することができる。

WORK(仕事)モードでは、ELOは快適なモバイルオフィスに変身し、仕事を全く新しいレベルに引き上げる室内空間を提供する。

運転席は360度回転し、簡単にアクセスできるタブレットをベースに取り付けることができる。このタブレットはノートパソコンを保持でき、完全に安心してタスクを完了できる。

このモードでは、フロントガラス下の計器類がビデオ会議を中継し、会議スケジュールを表示し、通話を管理するように適応する。フロントインナーホイールアーチに巧みに統合された引き出し式トレイには、カップホルダーが装備されており、電話やヘッドフォンなどのアイテムを保管できる。

ELOのデザイナーは、このコンセプトのあらゆる詳細を考え抜き、人々を動かし、技術的で持続可能かつ責任ある素材を開発したいという願いを共有する2つのパートナーを求めた。

デカトロンのデザインチームは、スポーツとアウトドア活動における専門知識を提供し、チームが新しい機能を想像し、革新的な素材を大胆に使用することを可能にした。グッドイヤーは、屋外使用向けに設計された新しいスマートタイヤを開発した。

ELOは、移動だけでなく、リラクゼーション、レジャー、仕事を促進することで時間の使い方を再定義する。単なる車両以上のもの、としている。