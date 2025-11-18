ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シトロエンの超小型EV『アミ』、サーファー向け「Rip Curl Vision」提案…バギー仕様がベース

シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision
  • シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision

シトロエンは、超小型EV『アミ』をベースに、サーフィンブランドの「リップカール」とのコラボレーションによるコンセプトカー『アミ・バギーRip Curl Vision』を欧州で発表した。

【画像】シトロエン・アミ・バギー Rip Curl Vision

両社の提携は2016年に『C4カクタス』の特別仕様車から始まり、これまで『C4ピカソ』、『スペースツアラー』、『C3エアクロス』、『ベルランゴ』など複数のモデルでコラボレーションを展開してきた。今回のアミ・バギーRip Curl Visionは、自由な冒険精神を体現し、サーファーのニーズに特化した独特のカラーリングと素材処理、レイアウトを採用している。

オフロード版の『アミ・バギー』をベースにしたコンセプトカーの外観は、パープルのボディカラーにホワイトのサンルーフ、ブラックのキャンバスとスポイラーを組み合わせ、波からインスピレーションを得たデザインとなっている。ヘッドライトとルーフのLEDバーはホワイトで統一され、最適な視認性を確保している。

内装では環境に配慮した設計を採用し、リサイクルされたサーフィン用ウェットスーツから作られたフロアマット、防水性と清掃の容易さを兼ね備えた素材を使用している。また、サーフボード用のルーフマウントやサイドマウント、防水バッグ、ポータブルシャワーなど、サーファーの実用的なニーズに応える装備を多数搭載している。

さらに、キャビンを圧迫することなくサーフボードを収納できる屋根と側面のマウントシステムも搭載している。ハンドルに取り付け可能な「バナナポーチ」や折りたたみ式の防水収納ボックスなど、実用的なアクセサリーも用意された。

このモデルは、サーファーのライフスタイルに特化した電動モビリティとして開発された。両ブランドは「ユーザー体験をデザインの中心に置く」という共通のビジョンのもと、実用性と冒険心を兼ね備えた車両を目指した。

コンセプトに合わせて、シトロエン×リップカールブランドのサーフボード、アミ型のワックスコーム、キーチェーンなどの関連アイテムも展開。アーティストのシャーロット・ボーラスが制作したガラス製の地球儀は、両ブランドが共有する「レジャー、サーフィン、冒険、自由」の世界観を象徴している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シトロエン コンセプトカー

シトロエン（Citroen）

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES