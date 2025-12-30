レクサスRX350hをFOCALで高音質化、DIY卒業の決断【car audio newcomer！】by サウンドステーション クァンタム 前編

オーディオ好きの知人の影響でカーオーディオに目覚めた村山さん。レクサスRX350hへの乗り換えを機に、茨城のサウンドステーション クァンタムで本格インストールを決意した。

◆知人のサポートを受けてスピーカーをDIY取り付け

パワフルなサウンドに満足して長らく楽しむ

現在レクサスRX350hに乗る村山さんは、かつて知人のクルマにインストールされていたオーディオシステムを聴いたことがきっかけで高音質化に興味を持つことになる。

「知人のクルマにインストールされていたオーディオの音を聴いたときに、すごく感動したのを憶えています。あまりの音の良さに自分のクルマにもこんなオーディオを取り付けたいと思いました」

こうして当時の愛車であったハリアーに、知人と一緒にDIYでスピーカー取り付けを始める。取り付けるユニットとして選んだのはアメリカンブランドの2ウェイスピーカーだった。

「当時はパワフルなサウンドが好きだったので、それに似つかわしいスピーカーを選んだんです。DIYでしたが知人の協力もあって、かなり手の込んだ取り付けをしました。ドアはアウターバッフルにして取り付けにも音にもこだわりました」

こうして完成したハリアーは狙い通りのパワフルサウンドを再生し、村山さんを満足させた。その後はずっとそのシステムを愛用することになる。

「その時のスピーカー取り付けでは、すごくパワフルで気持ちの良いサウンドに仕上がったんです。思い描いていたサウンドであり、本当に大好きな音に仕上がっていました。そこからはずっとそのシステムを楽しんでいました」

そんなお気に入りのオーディオを取り付けたハリアーからRX350hに乗り換えるにあたって、システムをあらためて組み直すことにした。

「もちろん新しいクルマでも高音質なオーディオを組みたいと思ったんです。でも今回はDIYではなく、プロの技術で質の高いオーディオインストールをオーダーすることにしました」

◆真っ先に考えたのは取り付けるスピーカー

今の自分の好みのサウンドに合わせてブランド選定

真っ先に考えたのはスピーカー選びだった。

「オーディオを教えてくれた知人がFOCAL（フォーカル）を使っていたんです。良い音だとは思ったのですが、当時はパワフルなサウンドが好きだったのでそれほど興味はありませんでした。ですが最近は以前のように激しい曲や低音メインの曲を聴くことも少なくなり、女性ボーカルを多く聴くようになったこともあって、フォーカルのサウンドは今の自分のフィーリングに合うんじゃないかと思うようになったんです」

次にどこで取り付けるかの選定もはじめる。DIYからのステップアップとして技術力のあるオーディオ専門店での取り付けが前提だったが、プロショップの経験がなかった村山さんはショップの目処があるわけではなかった。

「色々なショップを検索したのですが、自宅からアクセスが良いことに加えてコンテストなどでも成績を残している有名店としてクァンタムに注目しました。ここなら任せられるショップだと思ったんです」

最初にショップを訪れたのはRX350hを納車して間もなくのことだった。その時はオーディオではなくセキュリティの取り付けが目的だった。しかしショップでは次のステップとしてオーディオの取り付けも見据えた相談を進めていく。こうしてRX350hのオーディオシステムアップ計画が始まることになる。

◆将来的な3ウェイ化を見据えたユニット選びを実施

スピーカー＆DSPアンプはシステムアップを考慮して選択

後日、オーディオの相談にクァンタムを訪れた村山さん。ショップでは自分で考えていたスピーカー交換のことや、フォーカルに関する思いも話した。

「長い間、最新のカーオーディオに触れていなかったので今の事情もあまり分かりませんでした。そこで代表の土屋さんが細かくいろいろと話を聞かせてくれたんです。DSPが一般化していることや音源としてハイレゾが普及していることなど、最新のオーディオに関する話を聞きました。またスピーカー取り付けをする際のバッフル素材にはどんな種類があり、それぞれの特性がどう違うのかも説明を受けたんです。オーディオの話は本当に楽しくて引き込まれました」

そしていよいよ本題のスピーカー選びに入っていく。ブランドとしてはフォーカルと決めてはいたが、具体的なユニットやシステムをどうするかはまだ決めかねていた。

「ショップと相談する中で、まずは2ウェイではじめてみることにしました。実は3ウェイも考えたのですが、それは次のタイミングに取っておくことにしたんです。そんな話をすると土屋さんから“後々ムダにならないユニット選びをした方が良い”とアドバイスされました。具体的には2ウェイ導入後にミッドレンジを追加して3ウェイ化できるスピーカー選び、さらに2ウェイ→3ウェイに対応できるようチャンネル数に余裕のあるDSPアンプを選んでおくことでした。これらはシステム変更でムダを出さない配慮だったんです。これは助かりました」

こうしてフォーカルの2ウェイスピーカーを選ぶことになった村山さん。いよいよプロショップでのオーディオインストールの第一歩が始まった。次回の後編ではプロショップでインストールした2ウェイスピーカーのインプレッションを中心に、その後のシステムアップについて紹介していくこととしよう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負った。現在もカーオーディオを中心にライティング活動を続けている。