プロには、ドアをスピーカーへと変えるスキルがある！［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作された｢インナーバッフル」にてスピーカーが取り付けられた例（製作ショップ：サウンドカーペンター＜愛媛県＞）。
カーサウンドシステムを高性能化していくという趣味を楽しんでいるドライバーがいる。当連載は、そんなマニアックな世界の面白さや奥深さを紹介している。現在は、その愛好家のカーオーディオライフをサポートする「プロショップ」のバリューの中身を解説している。

◆クルマのドアはスピーカーボックスの役目も負う。しかし…

さて、カーオーディオ機材の取り付けには知識と技術が必要となる。ゆえに、それを有する「専門店」が存在し、機材の取り付けやセッティングを請け負ってくれるわけだが、前回の記事よりその「専門店だからこその技術」とはどのようなものなのかを解説している。今回は、彼らには「ドアをスピーカーへと変える技術」があることを説明していく。

というのもカー用のスピーカーは、売られている状態ではまだ半完成品だ。ホーム用のスピーカーはスピーカーユニットが箱に装着された状態で完成品となっているが、カーではスピーカーユニットだけが売られていて、ドアが箱の役目を負うこととなる。

しかしクルマのドアはスピーカーとしては設計されていないので、音響的なコンディションはあまり良くない。なのでスピーカーユニットを取り付ける際には、ドアをスピーカーボックスへと変えていく作業も併せて行う必要が生じる。

でカーオーディオ・プロショップは、ドアのスピーカーとしての完成度を上げるための知識と技術を持っている、というわけだ。

◆プロは、音響パーツとして高性能な「 インナーバッフル」を作れる！

では、ドアをスピーカーへと変える技術とはどのようなものなのか、具体的に説明していこう。まず挙げるべきは、「インナーバッフルの製作スキル」だ。

なおインナーバッフルとはドアスピーカーを取り付ける際の土台となるパーツだが、プロは取り付けるスピーカーにとってベストなインナーバッフルをワンオフできる。

というのもインナーバッフルも立派な音響パーツであるので、音響パーツとして高性能であるべきだ。その点プロは、これを高性能に仕上げられる。ちなみにインナーバッフルは、以下のような効果を発揮する。それら効果を確実に発揮できものを、プロは作れる。

効果とは主に4つある。まず1つ目として挙げるべきはもちろん、「スピーカーを固定する効果」だ。ドア内部の鉄板には純正スピーカーを固定するためのネジ穴が開けられているが、その穴の位置とスピーカーのフレームに開けられているネジ穴の位置は合致しない。しかしドアのネジ穴に合うインナーバッフルを用意すれば、これにてスピーカーを固定するネジを受けられる。

◆プロは、共振を抑制しスピーカーの足場を固められるインナーバッフルを作れる！

そして2つ目の効果は、「ドア内部の鉄板の共振を抑制する効果」だ。スピーカーとドアの鉄板の間にこれを挟めば、鉄板の強度が上がり共振しにくくなる。

3つ目の効果は「スピーカーの足場を固める効果」だ。これを装着することで振動板を動かそうとするときに踏ん張りが効くようになり、動力エネルギーをロスしにくくなる。

さらに4つ目の効果は「スピーカーを立ち上げる効果」だ。市販スピーカーは純正スピーカーよりも高性能であるがゆえに厚みがある。なのでもしも鉄板に直付けすると、奥側が窓ガラスに当たってしまう。でもインナーバッフルを用いればスピーカーを立ち上げられるので、それを防げる。

かくしてカーオーディオ・プロショップは、取り付ける車両と装着するスピーカーに合わせて、これらの効果をしっかりと発揮できるインナーバッフルをワンオフできる。

今回は以上だ。次回もカーオーディオ・プロショップのバリューの中身を解説していく。乞うご期待。

《太田祥三》

