スピーカーっていつかはやっぱり3ウェイ!?［カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編］

カーオーディオシステムのアップグレードに興味を持ったときに役立つようにと、音響機材の選び方を紹介している当連載。現在は「スピーカー」の選択法を解説している。今回は「3ウェイ」という選択肢について、この利点を説明していく。

【画像全3枚】

◆愛好家の多くは「3ウェイ」を選択。理由はズバリ「音的に有利だから」！

まずは、3ウェイとは何かを説明していこう。ちなみにカーオーディオでは「フロントスピーカー」には「セパレート2ウェイ」が使われることが多い。これはつまり、高音を再生するスピーカーである「ツイーター」と中低音を再生するスピーカーである「ミッドウーファー」とで構成される「スピーカーシステム」だ。対して3ウェイとは、そこに中音再生用のスピーカーである「スコーカー（ミッドレンジ）」が足されたもののことを指す。

ちなみにいうと、カーオーディオ愛好家の多くはフロントスピーカーに3ウェイを採用している。その理由はシンプルに、「音的に有利だから」だ。

有利であるポイントは3つある。1つは「スコーカーを高い位置に置けること」で、2つ目は「スコーカーと正対できること」、そして3つ目は「ミッドウーファーの負担を減らせること」、これらだ。

「フロント3ウェイ」が採用されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

◆スコーカーを高い位置に設置できると、音場が目前で展開しやすくなる！

それぞれがどういうことなのかを説明していこう。最初にスコーカーを高い位置に置けることについて。

まずスコーカーとは中音を再生するスピーカーだが、中音は音楽の要となる帯域だ。ここにはボーカルがいて、さらには伴奏楽器の主要どころもここにいる。つまり、音楽の“美味しい部分”が集中している。

3ウェイではそれが高い位置に置いたスコーカーから聴こえてくるので、サウンドステージが目前で展開されやすくなる。

そしてスコーカーと正対できると、情報量をより多く受け取れる。音は音程が高くなればなるほど真っ直ぐに進もうとする性質が強くなるので、スピーカーの向きがズレた状態で聴くと高い音ほど受け取れる情報量が多少なりとも落ちがちとなる。

で「2ウェイ」では足下のミッドウーファーとは正対できないがゆえに、情報量を100％受け取ることが難しい。しかし3ウェイではスコーカーと正対できるので、情報量をロスしにくい。

「フロント3ウェイ」が採用されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ルロワ＜愛知県＞）。

◆2ウェイでは「分割共振」の発生を抑えきれない…。でも3ウェイなら防げる！

そして実をいうと2ウェイは、いかんともし難い問題を抱えている。それは「分割共振の発生リスク」だ。

というのも2ウェイのミッドウーファーは、かなり広い帯域の再生を担うので大きな負担を強いられている。よって中音の中でも高めの音を再生するときに、コーン型の振動板の中心付近と外周付近とがばらばらに動き、波打ったような挙動となる。これが「分割共振」だ。

ちなみに本来なら中心付近も外周付近もまったく同じ動き方をしないとならない。このような動き方のことは「ピストンモーション」と呼ばれているのだが、それが乱れることがあるのだ。

で、分割共振が起こると音が濁る。しかしこれを防ぐことはかなり難しい。いわば、2ウェイの宿命ともいうべきものなのだ。

でも3ウェイにすれば中音再生をスコーカーに任せられるので分割共振が起こりにくくなる。このことが音に効くのだ。

今回はここまでとさせていただく。次回は3ウェイのデメリットについて説明する。お読み逃しのなきように。