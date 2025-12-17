新型トヨタ『RAV4』にモデリスタ、「アーバン」と「ラギッド」の2スタイルでカスタマイズ

トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは12月17日、新型トヨタ『RAV4』の発表に伴い、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売した。

【画像】新型トヨタRAV4のモデリスタパーツ装着車

Zグレード向けには「Urban Emotional Solid(アーバン エモーショナル ソリッド)」をコンセプトに、シャープなイルミネーションとフロントからリヤへと続くブラックスリットで上質かつ先進のアーバンスタイルを表現した。ブラックスリット部分にはモデリスタマークをモチーフにしたトライアングルレリーフを施し、ジオメトリカルな美しさも表現している。

エアロパーツセットは、フロントスポイラー(LED付)、サイドスカート、リヤスパッツのセット。フロントスポイラーは左右に配置したシャープなLEDイルミとセンターから拡がる立体的なウイング形状により、スタイリッシュな存在感を演出する。サイドスカートはボリュームを持たせたボディカラーの造形をベースに、フロントからリヤへと続くブラックスリットを通すことで、シンプルながら躍動的なサイドビューを演出。リヤスパッツはサイドから続くブラックスリットをアクセントに立体的なボディカラー造形を際立たせることで、存在感のあるリヤスタイルを演出する。

フロントグリルはセンター部にバンパー造形とシンクロさせた六角形のレリーフと金属調加飾を配し、左右を繋ぐブラックのグラフィックとあわせ、よりワイド感のあるフロントフェイスを創り出す。シグネチャーイルミはフォグランプベゼル下側にシャープなL字のLEDイルミを配し、先進的なフロントフェイスを演出する。

アウターミラーカバーは横方向に精緻なレリーフを通し、スタイリッシュなアクセントを付与。全体をボディカラーにすることでアーバンテイストなスタイルを演出する。20インチアルミホイールセットはエッジの効いたキレのある切削面により、軽快なイメージと大口径感を創出。切削面の間には、トライアングルレリーフを掘り込んだグロスグレーの樹脂加飾を配し、先進的な個性を際立たせる。

Adventureグレード向けには、「Sophisticated Gear(ソフィスティケイティッド ギア)」をコンセプトに、金属調の立体と押し出し感のある造形により、タフでスタイリッシュなラギッドスタイルを表現した。特に、フロント・リヤバンパーガーニッシュには、更なる力強さを塗装の凹凸により表現するメテオコートを採用した。

ボディパーツセットは、フロントバンパーガーニッシュ(LED付)とリヤバンパーガーニッシュのセット。フロントバンパーガーニッシュは金属調の張り出した立体の中にラギッドな質感をもつ、メテオコートのアンダーガードを配置することで、ダイナミックでタフなスタイルを表現。縦型のLEDが精緻でファンクショナルなフロントフェイスを演出する。リヤバンパーガーニッシュは金属調のスクエアな立体と押し出し感のあるブラックの造形で、力強いリヤスタイルを強調。フロントと呼応したデザインとメテオコートで統一感をもたせ、個性的かつ洗練された印象を演出する。

フロントグリルイルミネーションはグロスブラックのグリルが、ワイルドなSUVスタイルを強調。3つのLEDマーカーをワイド方向に配し、先進的でアイコニックな表情と、力強い存在感を演出する。フェンダーガーニッシュはグロス&マットブラックの組み合わせにより、タフな力強さとスタイリッシュさを高めるアクセントアイテム。MODELLISTAエンブレムを配置することで、特別感を演出する。

オーバーフェンダーは立体感のあるラギッドなデザインがフェンダーと四輪の力強さを際立たせ、タフで機能的なイメージを強調する。18インチアルミホイールセットはダークブロンズの立体的なスポーク造形が力強い存在感を強調。リムに沿った切削面のグラフィックラインは一箇所のみ内側に回り込む非対称デザインとすることで、個性的でスタイリッシュなイメージとした。

今回新たにインテリア、ドアパネル、スカッフプレートのイルミネーションをセットにした「アンビエントイルミパッケージ」を設定。スカッフプレートには、リヤコンビランプと韻を踏む縦基調のグラフィックを採用。インテリア、ドアパネルには白色の間接照明を用い、ワンランク上の室内空間を生み出している。

インテリアイルミネーションはクリアランスランプと連動して点灯。先進性を感じさせる白色の間接照明で、洗練されたワンランク上の室内空間を演出する。ドアパネルイルミネーションはクリアランスランプと連動して点灯。白色の間接照明が足元を照らし、インテリアイルミネーションとの組み合わせで、更にスタイリッシュな室内空間を創出する。スカッフプレートイルミネーションはフロントドア開閉に連動して、イルミネーションが点灯。縦基調のグラフィックとMODELLISTAロゴで、乗降時の足元をドレスアップ、他とは違う特別感を演出する。

その他、セキュリティ付ナンバープレートボルト、LEDスマートフットライト、ドアハンドルプロテクター、サンシェード、IR(赤外線)カットフィルム、スマートクッショントート、スピーカーセットなどを用意している。