ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバルの新型SUVに「めっちゃ格好いい」「まじで欲しい」と反響！『トレイルシーカー』米国では約625万円、日本はどうなる？

スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル・トレイルシーカー（米国仕様）
  • スバル トレイルシーカー（ジャパンモビリティショー2025）

スバル・オブ・アメリカは、新型電動SUV『トレイルシーカー』を2026年初頭に発売すると発表した。現地ベース価格は3万9995ドル（約625万円）からとなることも明らかに。日本でも春頃の正式発表が予定されていることから、SNSでは「めっちゃ格好いいな」「割とまじで欲しい」など注目が集まっている。

【詳細画像】モビリティショーにも展示されたスバル『トレイルシーカー』

トレイルシーカーは、スバル独自のシンメトリカルAWDシステムを標準装備し、375hpの高出力と約280マイル（約450km）の航続距離を実現した本格的なEV、SUVだ。

グレードはプレミアム、リミテッド、ツーリングの3種類を用意。最低地上高は8.3インチを確保し、X-MODEデュアルモードシステム（スノー/ダート、ディープスノー/マッドモード）、グリップコントロール、ダウンヒルアシストコントロールを装備することで、オフロード走行にも対応する。

スバル・トレイルシーカー（米国仕様）スバル・トレイルシーカー（米国仕様）

375hpを発揮するトレイルシーカーは、0～96km/h加速を4.4秒で達成し、米国で販売されるスバル市販車として最速のモデルとなる。

74.7kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、北米充電規格（NACS）の充電ポートを標準装備することで、全米2万5000か所以上の充電ステーションへのアクセスが可能だ。最大150kWの急速充電器を使用すれば、28分で80%まで充電できる。

バッテリープリコンディショニングシステムを搭載しており、充電ステーションへのナビゲーション設定時、またはドライバーがタッチスクリーンで操作することで作動する。このシステムにより、寒冷地でも通常の気象条件と同等の速度で充電が可能となる。

外観は、最新の『ソルテラ』と同様に、新しいスバルEVライトシグネチャーを採用。フロントには6つ星の発光ロゴ、新デザインのヘッドランプとフロントバンパー、18インチと20インチの特徴的なホイールデザインを採用した。リアには立体的なSUBARUロゴとリアゲートガーニッシュを配し、夜間の存在感を高めている。

スバル・トレイルシーカー（米国仕様）スバル・トレイルシーカー（米国仕様）

スバルの象徴的なエクステリアデザインに次世代の電動パワートレインを組み合わせたトレイルシーカーは、リアに32.2立方フィートの荷室容量を確保。大型スーツケース4個を収納でき、『アウトバック』に匹敵する積載能力を持つ。標準装備のルーフレールは700ポンドの荷重容量を備え、最大3500ポンドの牽引能力を持つため、人や荷物を運ぶ多様な用途に対応する。

ソルテラと比較すると、トレイルシーカーは全長が6インチ以上長く、全高も約1インチ高い。その結果、乗員スペースと荷室容量が拡大している。

室内は明るいキャビンデザインで、スバル車史上最大となる14インチタッチスクリーンを装備。ダッシュボードのメタリック仕上げが、インテリア全体の落ち着いた水平基調のテーマを強調している。大型センターコンソールは、デバイス充電と個人用品収納の中心的なハブとなる。全モデルでグレーまたはブラックのスターテックス素材のシート表皮を標準装備し、ツーリングモデルではブラックとブルーのレザーシート表皮も選択可能だ。

スバル トレイルシーカー（ジャパンモビリティショー2025）スバル トレイルシーカー（ジャパンモビリティショー2025）

ジャパンモビリティショー2025でも日本初公開され注目が集まっていたが、米国での販売が近づいたことで再び脚光を浴びている。X（旧Twitter）では、「割とまじで欲しい」「めっちゃ格好いいな」など好意見が集まっている。

このほかにも、「アウトバックのEV版という感じでしょうが、だいぶ見た目が落ち着いていて個人的にはこっちの方が好み」といった声も見られた。日本での価格はどうなるか。正式発表が待たれる。

《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル（ブランド、自動車）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

口コミ記事

トピック

スバル トレイルシーカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES