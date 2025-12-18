ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

670馬力のスバル車が過激スタント！ 人気動画『ジムカーナ』最新作にヨコハマタイヤ「ADVAN」装着

60フィートの大ジャンプを披露するトラビス・パストラーナ選手のスバル・Brataroo 9500ターボ
  • 60フィートの大ジャンプを披露するトラビス・パストラーナ選手のスバル・Brataroo 9500ターボ

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」が、世界的に人気のカースタント動画シリーズ『ジムカーナ』の最新作「ジムカーナ：オージーシュレッド」に登場する車両に装着された。

同作品は、12月9日に制作社であるフーニガン・メディア・マシンの公式YouTubeで公開され、公開1週間で530万再生を突破するなど高い注目を集めている。

『ジムカーナ』シリーズは、米国フーニガン・メディア・マシン社と321アクション、スバル・モータースポーツUSAが共同制作する、限界走行とエンターテインメントを融合したオンライン映像作品だ。「ADVAN」は直近3作品に採用されており、2020年に公開された第1弾は7200万回以上、2022年の第2弾は2700万回以上再生されている。

最新作に登場するスバル『Brataroo』9500ターボは、1978年型スバル『BRAT』をジムカーナ専用に改造した車両で、670馬力を発揮する。ドライバーは第1弾、第2弾に続き、「チーム・ヨコハマ」のブランドアンバサダーでありアクションスポーツ界のスーパースターであるトラビス・パストラーナ選手が務めた。

オーストラリア各地を舞台に、迫力あるドリフトや幅160フィート（約50m）の峡谷ジャンプなど過激なスタントを披露している。

作中のスバル・Bratarooには、ストリートスポーツタイヤ「ADVAN A052」ハイパフォーマンスタイヤ「ADVAN APEX V601」の18インチタイヤが装着された。サーキット走行から未舗装路まで過酷かつ多様な路面で高い接地性能と剛性バランスを発揮し、最新作の挑戦を支えた。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げ、グローバル旗艦タイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR（ジオランダー）」、ウィンタータイヤ、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

ピックアップトラック

スバル（ブランド、自動車）

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES