音の変わり幅が特に大きいのは“アンプDSP”！ 満足度も高し［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

純正オーデイオの音に不満を抱くドライバーが増えている。そんな方々に向けて、具体的なシステムアップ法を紹介している当連載。毎回全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して旬なやり方を訊き、公開している。

今回は、愛媛県東温市にて店舗を構える実力店『サウンドカーペンター』の仲尾さんに話を訊いた。

◆アンプDSPを追加すれば、リアルなサウンドステージが目前に広がる！

早速サウンドカーペンターの仲尾さんに、初心者に向いたシステムアップ法を訊ねると……。

「ご予算が10万円くらいまででしたらスピーカー交換を、20万円程度を見ていただけるのでしたらパワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることが多いです。

ちなみに、費用対効果が大きいのはパワーアンプ内蔵DSPの追加の方です。なぜなら、DSPのサウンドチューニング機能を活用することで、リアルな音場（おんば）を作れるからです。それまではスピーカーから聴こえていた音楽が、目の前で立体的に展開されるようになるんです。そのような音楽の聴こえ方を体験されたことがない方は特に、変化の大きさに驚かれます。

もちろんスピーカー交換も大きな効果を発揮します。音色（ねいろ）が確実に良化しますから。ただ、どちらがインパクトが強いかと訊かれたら、サウンドステージが目前に現れる方だとお答えしています」

◆DSPは技術の差が出やすいアイテム。専門店ならではのバリューを大いに感じ取れる！

「またパワーアンプ内蔵DSPの追加の方が、専門店ならではのバリューを大きく感じていただけます。というのも、DSPは技術と経験がないと有効に使いこなせません。逆に、扱いを間違えるとメリットを引き出せず、宝の持ち腐れになりかねません。

その点、専門店なら的確な取り付け（配線）とチューニングを行えますので、この利点をしっかり引き出せます。DSPは、技術の有る無しの差が特に出やすいアイテムです。

ちなみにお薦めのモデルは例えば、オーディソンの『AF C8.14 bit』（税込価格：14万3000円）です。最近は10万円以下のモデルもいくつか出ていますが、コントロールできるch数は8ch以上あった方が良いので、となると入門者に向いたモデルの中では当機が候補の上位に浮上します。

後からシステムを発展させたくなることは良くあります。そのときにコントロールできるch数が少ないとパワーアンプDSP自体を買い替えるしかなく、むしろコストが多くかかってしまいます。でも当機なら、システムアップへの対応力も高いです」

◆アンプDSPならクルマを乗り替えたときに載せ替えしやすい。長く使える！

「ところでパワーアンプ内蔵DSPは、おクルマを乗り替える際の載せ替えもしやすいです。なので1つのユニットを長くお使いいただけます。ソフトウェアもバージョンが新しくなればアップデートで対応できますし。

一方スピーカーでは、カロッツェリアの『Cシリーズ』が手軽なモデルの中では人気です。これらでしたらカロッツェリアのメタルバッフルもアタッチメントなしで使えますし、総費用を抑制しやすいです。

なおデッドニングに関しては、どこまでやるかをお選びいただいています。手厚く実行した方が良いのは確かですが、後回しにされても良いと思います。そうすることで効果のほどが良く分かりますし。ただスピーカー交換と同時にされた方が工賃的にむだが出ません。そこは利点ですね。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明させていただきます。お待ちしています」