『ジムニー』に収納スペースをプラス！ カーメイトから「ジムニー専用 助手席下収納バッグ」が発売

カー用品メーカー・カーメイトから、スズキ『ジムニー/ジムニーシエラ/ジムニーノマド』専用設計の「ジムニー専用 助手席下収納バッグ」が新発売。価格はオープン、同社オンラインショップ価格は税込み3480円。

【画像】カーメイトの「ジムニー専用 助手席下収納バッグ」

ジムニー専用助手席下収納バッグは、収納スペースが限られるジムニーシリーズの悩みに応える専用設計の収納バッグ。スズキ ジムニー（JB64W、2018年7月～）、ジムニーシエラ（JB74W、2018年7月～）、ジムニーノマド（JC74W、2025年4月～）の右ハンドル車に対応する。

カーメイトの「ジムニー専用 助手席下収納バッグ」

助手席下のデッドスペースを有効活用し、車検証や掃除用具などの収納に最適。工具不要で設置でき、前方・後方どちらからでも出し入れ可能な持ち手付きで使い勝手に配慮されている。

内寸は高さ約80mm×幅約340mm×奥行約210mmで、耐荷重は3kg。A4サイズより大きく深さがあるため、車検証や車両の取扱説明書、予備のティッシューケース、ウェットティッシュ、洗車用具、ブースターケーブル、靴やサンダルなど様々な物を収納できる。

カーメイトの「ジムニー専用 助手席下収納バッグ」

製品の一部にメッシュ生地を使用しており、ファスナーを開けずに中身を確認可能。大きく開くファスナー開口部により、大きな物やまとめての物の出し入れも簡単にできる。

同社では、グローブボックスを圧迫している車検証や車両の取扱説明書を助手席下に移し、すっきりしたグローブボックスに使用頻度の高い日用品などを入れる収納方法を提案している。