スズキ『ジムニー』シリーズ専用シートカバーの新作が発売、クラシックタイプとモダンタイプの2種

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）から、スズキ『ジムニー』シリーズ専用新作シートカバー「エクシアジャパン トレジャー」と「エクシアジャパン ロイヤル」が新発売。

【画像】スズキ『ジムニー』シリーズ専用の新作シートカバー

「トレジャー」は、ダイヤモンドステッチとブラウンレザーを組み合わせた古典的なデザインが特徴だ。PVCレザーを使用し、上質な質感と使い込むほどに味わいが増す雰囲気を実現した。アウトドアシーンにも街乗りにも合う落ち着いた高級感を持っている。

エクシアジャパン トレジャーシートカバー

「ロイヤル」は、グロメット柄が印象的な簡潔でありながら存在感のあるスタイルだ。ブラックのPVCレザーが車内を引き締め、上質で落ち着いた雰囲気を演出する。古典的な要素を取り入れつつも現代的にアレンジしたデザインで、個性を控えめに出したい大人のジムニースタイルを楽しみたいユーザーに適している。

両製品とも耐久性、防水性、汚れに強い素材を使用しており、日常使用からキャンプやアウトドアまで幅広く対応する。フィッティング精度にもこだわり、純正シートにしっかりとフィットし、短時間で装着できる簡単な構造ながら、完成後の一体感は純正品のような仕上がりだ。

エクシアジャパン ロイヤルシートカバー

また、「リアは荷室として使う」「まずはフロントだけ変えたい」「価格を抑えたい」という要望に応え、フロント席専用モデルとして展開する。デザイン性と品質を保ちながら、より手に取りやすい価格を実現している。

価格は各4万5100円（税込）で、フロントシート（運転席と助手席）のセット。対応車種はジムニー（JB64）、ジムニーシエラ（JB74）、ジムニーノマド（JC74）となっている。