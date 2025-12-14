ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ『ジムニー』シリーズ専用シートカバーの新作が発売、クラシックタイプとモダンタイプの2種

エクシアジャパン　トレジャーシートカバー
  • エクシアジャパン　トレジャーシートカバー
  • エクシアジャパン　トレジャーシートカバー
  • エクシアジャパン　トレジャーシートカバー
  • エクシアジャパン　トレジャーシートカバー
  • エクシアジャパン　ロイヤルシートカバー
  • エクシアジャパン　ロイヤルシートカバー
  • エクシアジャパン　ロイヤルシートカバー
  • エクシアジャパン　ロイヤルシートカバー

ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）から、スズキ『ジムニー』シリーズ専用新作シートカバー「エクシアジャパン トレジャー」と「エクシアジャパン ロイヤル」が新発売。

【画像】スズキ『ジムニー』シリーズ専用の新作シートカバー

「トレジャー」は、ダイヤモンドステッチとブラウンレザーを組み合わせた古典的なデザインが特徴だ。PVCレザーを使用し、上質な質感と使い込むほどに味わいが増す雰囲気を実現した。アウトドアシーンにも街乗りにも合う落ち着いた高級感を持っている。

エクシアジャパン　トレジャーシートカバーエクシアジャパン　トレジャーシートカバー

「ロイヤル」は、グロメット柄が印象的な簡潔でありながら存在感のあるスタイルだ。ブラックのPVCレザーが車内を引き締め、上質で落ち着いた雰囲気を演出する。古典的な要素を取り入れつつも現代的にアレンジしたデザインで、個性を控えめに出したい大人のジムニースタイルを楽しみたいユーザーに適している。

両製品とも耐久性、防水性、汚れに強い素材を使用しており、日常使用からキャンプやアウトドアまで幅広く対応する。フィッティング精度にもこだわり、純正シートにしっかりとフィットし、短時間で装着できる簡単な構造ながら、完成後の一体感は純正品のような仕上がりだ。

エクシアジャパン　ロイヤルシートカバーエクシアジャパン　ロイヤルシートカバー

また、「リアは荷室として使う」「まずはフロントだけ変えたい」「価格を抑えたい」という要望に応え、フロント席専用モデルとして展開する。デザイン性と品質を保ちながら、より手に取りやすい価格を実現している。

価格は各4万5100円（税込）で、フロントシート（運転席と助手席）のセット。対応車種はジムニー（JB64）、ジムニーシエラ（JB74）、ジムニーノマド（JC74）となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

スズキ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES