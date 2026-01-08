タナベ×リアルスポーツのFL1『シビック』用フロアブレース、3製品が発売

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベからホンダ『シビック』（FL1 2024年9月～）向け「リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース」フロント・リア用および「リアルスポーツ×タナベ・パフォーマンスブレース」の3製品が発売中だ。

【画像】タナベ×リアルスポーツのFL1『シビック』用フロアブレース

フロアブレースはアルミ中空トリプルスクエア構造の超軽量かつ高剛性な補強パーツ。フロア周りの各ポイントを連結してボディ下部の剛性を高め、クルマの運動性能を向上させる効果がある。

一方、パフォーマンスブレースはフレーム端の左右連結により、ねじれを抑制し、リアの一体感を生み出すパーツだ。リーンフォースメント部で左右の連結ポイントを強化し、剛性を高めることでリアに一体感が生まれ、クルマの挙動をつかみやすくなる効果がある。

いずれもレーシングテクノロジーをフィードバックした設計を採用した、スーパーGTやスーパーフォーミュラで活躍するリアルレーシングの用品部門「リアルスポーツ」とのコラボ製品だ。

リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース フロント用 ホンダ・シビック装着例

フロント用フロアブレース［RRFL1UB-FM2］は6点止め方式で、アンダーカバーの内側に、カバーを押し付ける形での装着となる。最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の130mmとなっている。税込み価格は4万2900円。

リア用フロアブレース［RRFL1UB-RM］は3点止め方式で、こちらも最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の130mmとなっている。税込み価格は3万800円。

リア用パフォーマンスブレース［RRFL1UB-RB］は2点止めで、装着後も最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の130mmとなっている。税込み価格は1万9800円。