ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

タナベのフロアブレース、フロント用・リア用が新型ホンダ『プレリュード』に適合

リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース フロント用　ホンダ・プレリュード装着例
  • リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース フロント用　ホンダ・プレリュード装着例
  • リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース リア用　ホンダ・プレリュード装着例

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベが販売中の「リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース」フロント・リア用2製品が、ホンダ『プレリュード』（BF1 2025年5月～）の適合を追加した。

【画像】新型プレリュードに適合した「リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース」

フロアブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。スーパーGTやスーパーフォーミュラで活躍するリアルレーシングの用品部門「リアルスポーツ」とのコラボ製品だ。

レーシングテクノロジーをフィードバックした設計を採用し、フロア周りの各ポイントを連結。剛性を高め、走りの安定性を向上させる効果がある。

今回新型プレリュードの適合が追加されたフロント用［RRFL1UB-FM2］は6点止め方式で、アンダーカバーの内側に、カバーを押し付ける形での装着となる。最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の146mmとなっている。税込み価格は4万2900円。

リア用［RRFL1UB-RM］は3点止め方式で、こちらも最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の146mmとなっている。税込み価格は3万800円。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タナベ

ホンダ プレリュード

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES