タナベのフロアブレース、フロント用・リア用が新型ホンダ『プレリュード』に適合

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベが販売中の「リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース」フロント・リア用2製品が、ホンダ『プレリュード』（BF1 2025年5月～）の適合を追加した。

【画像】新型プレリュードに適合した「リアルスポーツ×タナベ・フロアブレース」

フロアブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。スーパーGTやスーパーフォーミュラで活躍するリアルレーシングの用品部門「リアルスポーツ」とのコラボ製品だ。

レーシングテクノロジーをフィードバックした設計を採用し、フロア周りの各ポイントを連結。剛性を高め、走りの安定性を向上させる効果がある。

今回新型プレリュードの適合が追加されたフロント用［RRFL1UB-FM2］は6点止め方式で、アンダーカバーの内側に、カバーを押し付ける形での装着となる。最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の146mmとなっている。税込み価格は4万2900円。

リア用［RRFL1UB-RM］は3点止め方式で、こちらも最低地上高は未装着時と変化なく、マフラー部の146mmとなっている。税込み価格は3万800円。