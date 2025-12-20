ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS、NEOPASA清水でタイムアタック仕様の特別な『R35 GT-R』展示　2026年2月末まで

NEOPASA清水で特別展示をおこなうタイムアタック仕様の特別車両『R35 GT-R』
  • NEOPASA清水で特別展示をおこなうタイムアタック仕様の特別車両『R35 GT-R』

チューニングパーツメーカー・HKSが、2025年12月16日から2026年2月末まで、新東名高速道路のサービスエリア「NEOPASA清水」で、タイムアタック仕様の特別車両『HKS R35 GT1000+』を特別展示する。

この展示は、静岡県内の企業であるエッチ・ケー・エスが地域貢献の一環として地元のサービスエリアで行うもので、子どもたちやモータースポーツ初心者にもその魅力や迫力を身近に感じてもらうことを目的としている。2025年4月展示の『HKS レーシングパフォーマー GRヤリス』、9月展示の『HKS スカイラインGT-R（グループA）」に続く第3弾となる。

今回展示の『HKS R35 GT1000+』は、市販化を想定した部品の開発テストをサーキットでのタイムアタックを通じて実施した車両だ。富士スピードウェイでは当時のチューニングカー最速記録となる1分37秒733を記録し、そのノウハウを商品開発に反映している。同社の技術力を象徴する究極の日産・GT-Rである。

展示会場となるNEOPASA清水は上下集約型のサービスエリアで、「くるまライフコミュニティパーク」をテーマに設計され、車庫風の館内演出や2000平方メートルのイベントスペース、カー用品ショップ、車やバイクにちなんだカフェなど、車好きも家族連れも楽しめる施設だ。

なお、今回の展示でも来場者限定の『お楽しみ』が用意されているとのこと。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

HKS

日産 GT-R

アフターマーケット

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES