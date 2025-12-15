ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジヤトコ、電動自転車・バイク用駆動ユニットと介護用車いす発表へ…CES 2026

ジヤトコは、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジーイベント「CES 2026」に初めて出展すると発表した。

同社は「すべての人の移動を、もっと自由に」をテーマに、電動アシスト自転車用2-in-1ドライブユニット、電動バイク用2速自動変速インホイールモータードライブユニット、移乗機構付き車いす「Lifmy(リフミィ)」の3製品をCES2026で披露する。環境負荷の低減や高齢化社会への対応、都市交通の課題解決など、社会課題に応える新しいモビリティの価値を世界に向けて提案する。

ジヤトコはコーポレートパーパス「技術と情熱でモビリティの可能性を拡げる」を掲げ、クルマ以外の分野にもモビリティの価値を拡げる挑戦を続けている。都市での移動や介護現場の負担軽減など、日常の課題に応えるソリューションを通じて、人やモノの移動がもたらす出会いや経験を拡げ、すべての人が思う通りに移動できる社会の実現を目指している。

電動アシスト自転車用2-in-1ドライブユニットは、モーターと変速機を一体化したコンパクトな構造で、スムーズな走行と力強いアシストを実現する。アプリ連携により、ユーザー一人ひとりに最適な体験を提供する。国内では自転車メーカーのホダカが、当社のドライブユニットを搭載したモデルを2026年春に発売予定だ。

電動バイク用2速自動変速インホイールモータードライブユニットは、ホイール内蔵型のコンパクトな構造と高効率な駆動性能で、都市部から山間部まで幅広い移動ニーズに応えるソリューションを提供する。現在、パートナー企業と協力し、まもなく市場投入予定だ。

移乗機構付き車いす「Lifmy」は、介護する方とされる方の双方に配慮した設計を目指した車いすである。独自のリフト機構を採用し、移乗時の負担を減らすことを意図している。安全性にも配慮しながら、介護現場での使いやすさと利用者の快適な移動を考えて開発した。国内で2026年初旬の発売を予定している。

CES 2026は2026年1月6日から9日まで米国ネバダ州ラスベガスで開催される。ジヤトコのブースは北ホール10629(Micro Mobility Zone内)で、電動アシスト自転車用ドライブユニット、電動バイク用2速自動変速インホイールモータードライブユニット、移乗機構付き車いす「Lifmy」の実機を展示する。

森脇稔

