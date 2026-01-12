ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

アルカンターラ、BMWと共同開発の次世代キャビンコンセプトに採用…CES 2026

BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」
  • BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」
  • BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」
  • BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」

イタリアの高級素材ブランド「ALCANTARA（アルカンターラ）」は、CES 2026のTCL NXTHOMEブースにパートナーとして参画したと発表した。

【画像】BMWと共同開発の次世代キャビンコンセプト

アルカンターラは2025年よりTCLとコラボレーションを続けており、今回TCLが発表した「TCL Smart Cabin Concept」において、次世代モビリティのための触感表現を担当した。

会場では、BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代シートモデル「TCL Future Seat Buck」を展示。内装のメインマテリアルにアルカンターラを採用し、ディープパープルとライトグレーを基調とした未来的な配色で、革新性と上質さを兼ね備えた空間に仕上げられている。

BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」BMW上海デザインワークスと共同開発された次世代モビリティのためのシートモデル「TCL Future Seat Buck」

TCLが掲げる「Connected Sanctuary（つながる聖域）」のコンセプトを体現するブースは、スマートキャビンコンセプトの紹介から始まり、住空間へと緩やかに接続。厳選されたオブジェがテクノロジーに快適さと温かみを加え、アート性を感じさせるテクスチャーがイノベーションとデザイン、美しさのつながりを際立たせている。

さらに「AiMe Land」ゾーンには、世界初のモジュール式AIコンパニオンロボットとして2025年のCESで発表された「TCL AiMe」も登場。知性と親しみやすさを兼ね備えたTCL AiMeはアルカンターラを採用し、その機能的と感覚的な魅力を高めるとともに、人とスマートデバイスとの関わり方に新たな視点を提示している。

アルカンターラ社とTCLは、スマートデバイス、住空間、自動車分野にわたり、テクノロジーと素材、デザインを融合させた体験のあり方を探求してきた。今回の展示を通じて、機能性にとどまらない、美しさと感覚に訴えるイノベーションを発信している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルカンターラ

CES 2026

BMW

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES