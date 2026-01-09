TomTomがサウンドハウンドAIと協業、エージェント型音声AIでナビゲーション革新…CES 2026

トムトム（TomTom）は、音声・会話型AIを手がけるサウンドハウンドAIと協業し、AI音声およびナビゲーション体験の強化を発表した。CES 2026では、マルチエージェントAI音声ナビを披露している。

トムトムAIエージェントおよびオートモーティブナビゲーションアプリケーションは、業界をリードするサウンドハウンドのエージェント型音声AIプラットフォームと統合し、ドライバーにシームレスでスマートな車載アシスタントを提供する。

このソリューションは、複雑なナビゲーションのタスクを簡素化する、自然な会話型音声インターフェースを提供する。自然な会話により、ユーザーはおすすめの場所のサーチや、特定の施設の近くにあるEV充電ステーションの検索、複数の地点を組み込んだ複雑なルートの計画、ルートに関するあらゆる質問が可能となる。

マルチエージェントシステムにより、ナビゲーションは音楽、空調、カレンダーなどの他の機能と連携することでドライバーをサポートしながら、視覚的な負担を減らす。トムトムAIエージェントの先読み型のルート最適化は、交通状況や危険要因を継続的に把握し、明確な根拠を伴うリアルタイムな提案を届ける。

EVのドライバーは、充電場所の好み、設備、時間的制約を考慮したカスタマイズされたルート案内を受けることができ、効率的でパーソナライズされた移動を実現することができる。

自動車メーカーは、事前に統合されたソリューション、トムトムのナビゲーションの専門性とサウンドハウンドの高度なエージェント型音声AI技術を享受することができる。これにより、市場投入までの時間が短縮され、クラウド経由でアップデートがシームレスに提供されるため、継続的なユースケース開発が不要となる。

このシステムは、自動車メーカーに対してより高いブランドコントロールとソリューションのモジュール性、技術革新の可能性を、また、ドライバーには質の高い音声およびナビゲーション体験を提供することができる。

トムトムはラスベガスにて開催中のCES 2026にて、サウンドハウンドAIとの協業ソリューションを紹介している。ブースでは、スマートなナビゲーション、EV向けのルート計画、先回りした危険の通知、車線レベルの誘導など、車載向け音声技術の新たなベンチマークを体験できる。