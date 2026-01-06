ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

電動スクーターや電動トライクなど、ジャイロアールが最新モビリティ発表へ…CES 2026

ジャイロアールが最新電動モビリティ
  • ジャイロアールが最新電動モビリティ

Gyroor（ジャイロアール）は、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」において、最新のスマートモビリティ製品を発表する。

同社は北ホールのブース10541で、電動スクーター、トライク、そして新たに開発した乗れるスーツケースのコンセプトを展示する。

今回の出展では、日常の移動をよりスマートで安全、便利にする製品群を紹介する。通勤や買い物、空港内の移動など、さまざまなシーンに対応した設計となっている。

「ジルーアC1プラス電動スクーター」は、650Wモーター(ピーク800W)と48Vバッテリーを搭載し、最大30から35マイルの航続距離を実現する。大型の着脱式フロントバスケットを装備し、食料品や小型ペットの運搬に対応する。積載能力は300ポンドで、デュアルディスクブレーキ、リアサスペンション、UL2272認証を備える。

「ジルーアC5電動トライク」は、三輪設計により安定性を高め、着脱式バスケットを2つ装備する。1000Wピークモーターを搭載し、都市部での買い物や用事に適している。

CES2026で初公開となる「ジャイロアール乗れるスーツケース」は、家族旅行を再定義する製品だ。デュアルモードのインテリジェント切り替え機能により、空港内を素早く移動したり、親子モードでゆっくり走行したりできる。航空機グレードのアルミニウム製で、航空会社の規定に準拠した着脱式バッテリーを搭載する。整理された収納スペースと強化された安全機能を備え、乗用から引っ張り式スーツケースへシームレスに変形する。

ジャイロアールは「イノベーション・ウィズ・ラブ」の理念のもと、実生活のニーズに適応するモビリティソリューションの創造に取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CES 2026

電動バイク（EV）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES