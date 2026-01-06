磁気抵抗ゼロの電動自転車充電システム「MAG DRIVE」、熊本発ハロースペースが発表へ…CES 2026

日本のクリーンテック・スタートアップ企業で、熊本に本拠を置くハロースペース（Hello Space）は、「CES 2026」において「MAG DRIVE」を発表する。

【画像】磁気抵抗ゼロの電動自転車充電システム「MAG DRIVE」

これは、磁気抵抗を発生させることなくペダルを漕ぐことでバッテリーを充電できる特許取得済みの半超伝導再生駆動システムだ。

この画期的な技術により、電動アシスト自転車の外部充電の頻度を大幅に削減できるため、成長を続ける世界の電動モビリティ分野における大きな課題の解決が期待される。

MAG DRIVEシステムは、発電機、充電ボード、ギアボックス、ペダル、クランクシャフト、センサー、バッテリーで構成される。通常のペダル速度では、出力は100Wから250Wの範囲となる。

装置は自転車のミッドハブに簡単に取り付けることができ、あらゆるインホイール駆動モーターに接続可能だ。2つのバッテリーを搭載し、それぞれが独立した回路を持ち、発電機から充電して駆動モーターに電力を供給する。

システムは自動充電サイクルを備えている。バッテリーの残量が指定レベルまで低下すると、充電回路と放電回路が自動的にもう一方のバッテリーに切り替わる。バッテリーが満充電になると回路は元に戻る。各バッテリーは2時間から3時間の走行で満充電となる。

ハロースペースは2021年から豊田通商ネクスティエレクトロニクスグループと共同でMAG DRIVEを開発しており、2022年のCESでコンセプトを発表していた。CES 2026では、世界初の自己充電式「スマート電動自転車」と自己充電式「スマートスピンバイク」をジャパンパビリオンとCESアンベールドで実演する予定だ。

ハロースペースとインドの大手EV製造企業XERO(アナントシュリー・ビークル)は、ペダル充電システムを搭載したスマート電動自転車を共同開発する覚書を締結した。ハロースペースがMAG DRIVEをXEROに供給し、XEROが世界中のバイクシェアリングサービス向けにスマート電動自転車を製造・供給する。

最初のスマート電動自転車は2026年に発売予定で、バイクシェアリングサービス、配送用EV、フィットネスバイクなどへの応用を目指している。

ハロースペースは、先進的なモビリティと超伝導や量子技術などの新エネルギー技術の開発を目的として2018年に設立された、日本発のクリーンテック・スタートアップ企業である。