ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブレイズ、電動モビリティ試乗体験会を3月8日から開催…名古屋本社で全ラインナップ展示

ブレイズの電動モビリティ
  • ブレイズの電動モビリティ
  • ブレイズの電動モビリティ試乗体験会

ブレイズは、3月8日、13日、14日、15日、27日、28日の6日間、名古屋市中村区の本社にて、電動モビリティ各種の試乗体験イベントおよび展示車両即売会を開催すると発表した。

【画像全2枚】

本イベントは、近年高まる電動モビリティ需要に応え、より多くの人に同社製品の性能や利便性を体感してもらうことを目的としている。春に向けて走行が心地よくなる季節を迎える中、電動モビリティの魅力を試せる絶好の機会となる。

当日はブレイズの全ラインナップが試乗可能で、静音性、加速感、取り回しなど、カタログでは伝わりにくい特性をその場で比較できる。また、メーカー主催ならではの強みとして、車両を熟知したスタッフが商品ごとの特徴や使用シーンを具体的に説明し、来場者一人ひとりのライフスタイルに合わせた個別提案を行う。

試乗会に加え、展示車両の特別価格即売会も同時開催する。展示に使用していた車両のため、わずかな使用感が見られる場合があるが、品質に問題はなく、通常よりお求めやすい価格で提供している。

試乗可能車両は、極太タイヤが特徴の電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」、またがるタイプの特定原付電動バイク「スマートEV 特定原付モデル」、王道の特定原付電動キックボード「キックボードEV ライトモデル」、立ち乗り・座り乗り2WAY対応の特定原付電動キックボード「キックボードEV ベーシックモデル」、簡単折りたたみ・車載や室内保管もOKの「スマートEV」、立ち乗り・座り乗り2WAY対応の「EVスクーター」、普通自動車免許で運転できる3輪電動トライク「EVトライク」、屋根付き3輪電動スクーター「EVデリバリー」、ミニジープタイプの電動ミニカー「ネクストクルーザーEV」、レトロな電動クラシックカー「EVクラシック」の10種類。

開催日時は2026年3月8日、13日、14日、15日、27日、28日の10時から18時まで。予約を推奨するが、飛び込みも可能。場所は名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地のブレイズ本社駐車場。持ち物は運転免許証、動きやすい服装、靴、手袋で、ヘルメットはブレイズが用意する。

免許証が必要な商品は、原動機付自転車免許が必要なものとして、スマートEV(原付モデル)、EVスクーター、EVデリバリー(原付登録モデル)があり、普通自動車免許が必要なものとして、EVトライク、ネクストクルーザーEV、EVデリバリー(ミニカー登録モデル)、EVクラシックがある。免許証不要な商品は、スタイル e-バイク、スマートEV 特定原付モデル、キックボードEV ライトモデル、キックボードEV ベーシックモデルだが、16歳未満は運転できない。

ブレイズは、「電動モビリティをもっと身近に」をテーマに、環境に優しく、移動の自由を広げる製品を提供している。本イベントを通じて、より多くの人に電動モビリティの魅力と快適さを体感してもらうことを願っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブレイズ

電動バイク（EV）

eバイク・電動アシスト自転車

電動キックボード

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES