電動二輪車のブレイズ、新保証プラン「ケアプラス」開始…メーカー保証を最大1年延長

ブレイズの電動二輪モビリティ
ブレイズは12月10日、同社が販売する電動バイク・キックボード購入者向けに、メーカー保証を最大1年延長できる保証延長オプション「ケアプラス」を開始したと発表した。

「ケアプラス」は対象の2輪電動モビリティを購入時にのみ加入可能な特別サービスで、通常最大1年のメーカー保証が最大2年まで延長される。

メリットは、故障や不具合発生時の安心感が高まること、修理費用の負担軽減、重要部品である本体、バッテリーの保証延長などだ。

対象商品は5種類で、スマートEV特定原付モデル、キックボードEVライトモデル、キックボードEVベーシックモデル、スマートEV、EVスクーターが含まれる。

保証内容の詳細は、本体、バッテリー（60％以下に低下しないこと）、キー、アダプターが通常1年から2年に、またモーターやハンドル、サイドミラー、灯火類は通常6か月から1年に延長される。ただし走行距離が3000kmを超えた場合は除外される。

料金は税込1万9800円で、工賃や送料は原則として利用者負担となる。

加入はブレイズ公式ECショップの各商品購入ページで保証延長プランを選択する必要があり、車両購入と同時加入が必須で、保証延長プラン単独での加入は認められていない。

各対象商品の特徴も紹介されており、たとえばスマートEV特定原付モデルは16歳以上免許不要で折りたたみ5秒、ディスクブレーキ装備の安定した走行が可能な電動バイクで税込23万9580円。キックボードEVライトモデルはコンパクトに折りたため、家庭用100Vで充電可能な税込11万8800円の電動キックボード。その他にもベーシックモデル、スマートEV、EVスクーターがそれぞれ特徴を持つ。

