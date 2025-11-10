ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ『エブリイJリミテッド』に対応、軽キャンピングカーキット発売…ブレイズ

スズキ『エブリイ』の「Jリミテッド」に軽キャンピングカーキット「NEXT CAMPER」が対応
ブレイズは、スズキの軽商用車『エブリイ』の特別仕様車「Jリミテッド」に、同社の軽キャンピングカーキット「NEXT CAMPER（ネクストキャンパー）」が対応したと発表した。

Jリミテッドは、スズキが販売している軽商用車「エブリイ JOINターボ」をベースにした特別仕様車で、実用性をそのままに、ブラックを基調とした精悍なエクステリアが特徴。専用デカールやガンメタリック塗装のホイールキャップ、ブラック塗装のLEDヘッドランプやドアハンドルなど、細部にまでこだわったデザインが魅力だ。

この個性的な外観に、ブレイズの軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」を組み合わせることで、車内は快適な居住空間へと進化。フルフラットになるベッドマット、収納棚、2000Wインバーターなどの装備により、週末のレジャーから長期の車中泊まで幅広く対応する。

Jリミテッドのボディカラーは、アイビーグリーンメタリック、ツールオレンジ、デニムブルーメタリック、モスグレーメタリックの4色から選択可能。

ネクストキャンパーキットの家具・ベッドマットの組み合わせは88通りから選べるため、見た目も機能も自分好みにカスタマイズ可能。まさに、自分だけのオリジナル軽キャンピングカーを作ることができる。

ネクストキャンパーは、軽自動車の利便性と本格的なキャンピング装備を両立し、車中泊やアウトドア、災害時の備えとしても活躍する一台。対応車種は、スズキ『エブリイバン』、ダイハツ『アトレーバン』、『ハイゼットバン』をはじめ、OEM車両であるトヨタ『ピクシスバン』、日産『クリッパーバン』、スバル『サンバーバン』にも取り付け可能。新車・新古車・中古車のいずれにも対応しており、車両持ち込みでの取り付けも可能だ。最短1か月で納車対応が可能だ。

キット価格は49万2800円（税込）から（仕様により異なる）。車両の状態や希望に応じて、最適なプランを提案する。

《森脇稔》

